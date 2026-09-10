Пенсия за 25 лет стажа в 2026 году не назначается в 60 лет — в Пенсионном фонде Украины объяснили, в каком возрасте можно оформить выплаты и на какую сумму ориентироваться.

Пенсия и страховой стаж в Украине тесно связаны: чтобы выйти на выплаты в 60 лет, в 2026 году нужно накопить как минимум 33 года страхового стажа.

25 лет официальной работы дают право на назначение выплат, но не в 60 лет. В Пенсионном фонде Украины напоминают: для выхода в 63 года достаточно минимум 23 лет стажа, а для 65 лет — как минимум 15 лет. То есть 25 лет — это больше 23, но меньше 33 лет.

Таким образом, человек с 25 годами стажа сможет оформить выплаты только после достижения 63 лет. По расчету пенсионного калькулятора, если выходить на общих основаниях с официальной зарплатой 15 тысяч гривен, ориентировочный размер составит около 4,1 тысячи гривен.

Как будут меняться требования к стажу

Планку требований постепенно повышают в рамках пенсионной реформы, которая продлится до 2028 года. Изменения касаются выхода в 60 и 63 года — минимальный порог для этих возрастных категорий вырастет до 35 и 25 лет соответственно. Для оформления выплат в 65 лет требования останутся неизменными: как и раньше, будет достаточно как минимум 15 лет стажа.

Как проверить свой стаж

Узнать, сколько лет страхового стажа уже зачислено, можно в личном кабинете на портале ПФУ или через приложение «Дия» — для входа нужна квалифицированная электронная подпись или BankID. Актуальные нормативы публикуют на официальном портале Пенсионного фонда.

Ранее Politeka сообщала, пенсия со стажем 5 лет в Украине: в ПФУ рассказали, на какую выплату можно рассчитывать.

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