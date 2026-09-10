Пенсія за 25 років стажу 2026 року не призначається у 60 років — у Пенсійному фонді України пояснили, у якому віці можна оформити виплати та на яку суму орієнтуватися.

Пенсія і страховий стаж в Україні тісно пов’язані: щоб вийти на виплати у 60 років, 2026 року потрібно накопичити щонайменше 33 роки страхового стажу.

25 років офіційної праці дають право на призначення виплат, але не у 60 років. У Пенсійному фонді України нагадують: для виходу у 63 роки достатньо мінімум 23 років стажу, а для 65 років — щонайменше 15 років. Тобто 25 років — це більше за 23, але менше за 33 роки.

Отже, людина з 25 роками стажу зможе оформити виплати лише після досягнення 63 років. За розрахунком пенсійного калькулятора, якщо виходити на загальних підставах із офіційною зарплатою 15 тисяч гривень, орієнтовний розмір становитиме близько 4,1 тисячі гривень.

Як змінюватимуться вимоги до стажу

Планку вимог поступово підвищують у межах пенсійної реформи, яка триватиме до 2028 року. Зміни стосуються виходу у 60 та 63 роки — мінімальний поріг для цих вікових категорій зросте до 35 та 25 років відповідно. Для оформлення виплат у 65 років вимоги залишаться незмінними: як і раніше, буде достатньо щонайменше 15 років стажу.

Як перевірити свій стаж

Дізнатися, скільки років страхового стажу вже зараховано, можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ або через застосунок «Дія» — для входу потрібен кваліфікований електронний підпис або BankID. Актуальні нормативи публікують на офіційному порталі Пенсійного фонду.

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