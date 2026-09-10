Российские удары по продовольственным складам и логистическим центрам вызвали перебои с поставками продуктов в Киеве — цены на отдельные товары могут вырасти до 15%.

Ситуация в Киевской области обострилась — российские удары по продовольственным складам и логистическим центрам вызвали перебои с поставками продуктов в Киеве и других городах. Из-за повреждения инфраструктуры власти прогнозируют подорожание примерно на 2,5%, а бизнес допускает рост цен до 15%.

Об этом сообщает издание The Guardian. В конце августа и начале сентября Россия значительно усилила атаки на объекты, обеспечивающие гражданскую жизнь украинцев. Наиболее интенсивным ударам подвергся Киев, однако массовой скупки продуктов, как в начале полномасштабной войны, сейчас нет.

Какие сети супермаркетов пострадали

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что в результате последних атак уничтожены или существенно повреждены логистические центры всех ведущих сетей супермаркетов. Среди них — Novus, ATB, Silpo и Fora.

Враг целенаправленно пытается уничтожить логистику, которая обеспечивает украинские города продовольствием

По словам министра, из-за атак на складскую инфраструктуру продукты могут подорожать примерно на 2,5%. Однако представители бизнеса допускают значительно более серьезное влияние. Сооснователь Bureau of Wine Дмитрий Крымский, компания которого управляет сетью Goodwine, считает, что последствия могут достичь 15%.

Один из складов компании под Киевом атаковали 1 сентября. В результате удара уничтожено товаров примерно на четыре миллиона евро. По словам Крымского, повышение цен будет связано не столько с физической нехваткой товаров, сколько с расходами на перестройку логистики.

Предприниматель рассматривает несколько вариантов защиты цепочек поставок: перенос части складов в Польшу, использование подземных помещений и распределение запасов между несколькими небольшими объектами. Он прогнозирует, что цены в его компании могут вырасти примерно на 5%.

Под ударом — не только продукты

В ночь на среду атаковали один из главных складов Всемирной организации здравоохранения с гуманитарной помощью на окраине Киева. Фармацевтическая компания Biokon сообщила, что уничтожен запас медикаментов примерно на три месяца, после чего временно приостановила деятельность.

Еще 27 августа российские войска уничтожили склад Детского фонда ООН UNICEF в поселке Чубинское на Киевщине. Там хранились оборудование и материалы для детей, переселенцев и семей, пострадавших из-за войны.

Что делать покупателям

На фоне атак сеть АТБ уже ограничила продажу части товаров до шести единиц в одни руки, объясняя это спекуляциями перекупщиков и атаками РФ. В сети АТБ подчеркивают: массового дефицита пока нет, а нехватка касается преимущественно отдельных позиций, поэтому ажиотаж и скупка впрок не нужны.

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