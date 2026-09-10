Російські удари по продовольчих складах і логістичних центрах спричинили перебої з постачанням продуктів у Києві — ціни на окремі товари можуть зрости до 15%.

Ситуація у Київській області загострилася — російські удари по продовольчих складах і логістичних центрах спричинили перебої з постачанням продуктів у Києві та інших містах. Через пошкодження інфраструктури влада прогнозує подорожчання приблизно на 2,5%, а бізнес допускає зростання цін до 15%.

Про це повідомляє видання The Guardian. Наприкінці серпня та на початку вересня Росія значно посилила атаки на об'єкти, що забезпечують цивільне життя українців. Найінтенсивніших ударів зазнав Київ, однак масового скуповування продуктів, як на початку повномасштабної війни, зараз немає.

Які мережі супермаркетів постраждали

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що внаслідок останніх атак знищені або суттєво пошкоджені логістичні центри всіх провідних мереж супермаркетів. Серед них — Novus, ATB, Silpo та Fora.

Ворог цілеспрямовано намагається знищити логістику, яка забезпечує українські міста продовольством

За словами міністра, через атаки на складську інфраструктуру продукти можуть подорожчати приблизно на 2,5%. Однак представники бізнесу допускають значно серйозніший вплив. Співзасновник Bureau of Wine Дмитро Кримський, компанія якого керує мережею Goodwine, вважає, що наслідки можуть сягнути 15%.

Один зі складів компанії поблизу Києва атакували 1 вересня. Унаслідок удару знищено товарів приблизно на чотири мільйони євро. За словами Кримського, підвищення цін буде пов'язане не стільки з фізичною нестачею товарів, скільки з витратами на перебудову логістики.

Підприємець розглядає кілька варіантів захисту ланцюгів постачання: перенесення частини складів до Польщі, використання підземних приміщень і розподіл запасів між кількома невеликими об'єктами. Він прогнозує, що ціни в його компанії можуть зрости приблизно на 5%.

Під ударом — не лише продукти

У ніч на середу атакували один із головних складів Всесвітньої організації охорони здоров'я з гуманітарною допомогою на околиці Києва. Фармацевтична компанія Biokon повідомила, що знищено запас медикаментів приблизно на три місяці, після чого тимчасово призупинила діяльність.

Ще 27 серпня російські війська знищили склад Дитячого фонду ООН UNICEF у селищі Чубинське на Київщині. Там зберігалися обладнання та матеріали для дітей, переселенців і родин, які постраждали через війну.

Що робити покупцям

На тлі атак мережа АТБ уже обмежила продаж частини товарів до шести одиниць в одні руки, пояснюючи це спекуляціями перекупників і атаками РФ. У мережі АТБ наголошують: масового дефіциту наразі немає, а нестача стосується переважно окремих позицій, тож ажіотаж і скуповування про запас не потрібні.

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