Кабинет министров разработал законопроект о новых правилах взыскания долгов из пенсий. После всех удержаний пенсионеру планируют гарантировать неприкосновенный минимум — не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Взыскание долгов в Украине может получить новые правила для пенсионеров: Кабинет министров разработал законопроект, гарантирующий неприкосновенный минимум пенсии даже тогда, когда с человека принудительно удерживают средства по решению суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк в Telegram. По ее словам, правительство предложило изменить правила принудительного взыскания средств из пенсий.

Сегодня закон определяет лишь максимальный процент, который можно удержать из пенсии. В случае взыскания алиментов, возмещения отдельных видов ущерба и в некоторых других случаях — до 50%. По другим видам взысканий — до 20%.

Однако отдельной гарантии того, сколько именно денег должно остаться у человека после таких удержаний, в законодательстве нет. Именно этот пробел призван закрыть новый законопроект.

Документ добавляет два важных условия. Первое: удержания можно проводить только тогда, когда пенсия превышает прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, — сейчас это 2595 гривен в месяц. Второе: даже в этом случае после удержания у пенсионера не может остаться меньше этого прожиточного минимума.

Поэтому установленные законом 50% и 20% остаются предельными размерами взыскания. Но если применение такого процента уменьшит выплату ниже прожиточного минимума, удержать всю сумму будет невозможно.

При этом сам долг никуда не исчезает. Законопроект не освобождает пенсионеров от выполнения судебных решений — он лишь устанавливает предел, ниже которого пенсию при принудительном взыскании уменьшать нельзя.

Что это означает для пенсионеров

Если законопроект примут, после всех удержаний у человека гарантированно будут оставаться не менее 2595 гривен ежемесячно. Иными словами, с пенсии, не превышающей прожиточный минимум, долги по судебным решениям не будут взыскивать вообще.

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