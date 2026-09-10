Во время военного положения без военного билета не получится выполнить семь важных действий: устроиться на работу, поступить в вуз или зарегистрировать брак.

Правила воинского учета во время мобилизации становятся все строже — во многих учреждениях у военнообязанных теперь требуют военный билет, и без него не получится устроиться на работу, поступить в вуз или даже зарегистрировать брак. Факты ICTV разобрались, какие именно действия «заблокированы» для мужчин без военно-учетного документа, в каких случаях он вообще не нужен и как получить электронный вариант в «Резерв+».

Во время военного положения каждый гражданин — независимо от возраста и пола — обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность и гражданство. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров №1456. Подходит паспорт, водительские права, студенческий билет или еДокумент в приложении "Дія".

Отдельно действует требование о военно-учетных документах. Они предусмотрены для трех категорий граждан: военнообязанные мужчины должны иметь военный билет или временное удостоверение, призывники — удостоверение о приписке к призывному участку, а резервисты — военный билет.

Где без военного билета не обойтись

Есть семь ситуаций, в которых у мужчин почти гарантированно потребуют военно-учетный документ:

трудоустройство на новую работу;

поступление или зачисление в учебные заведения;

подача заявления на регистрацию или расторжение брака в ЗАГС;

постановка на учет безработных в центре занятости;

смена регистрации места жительства;

плановая госпитализация в учреждения здравоохранения;

постановка на консульский учет за границей.

В то же время, когда речь идет о неотложной медицинской помощи, о наличии военного билета никто не спрашивает — главная цель врачей в таких ситуациях спасти жизнь человека.

Когда военный билет не нужен

Если действие не предусматривает изменений в учетных данных, военный билет не требуют. Это касается банковских расчетных операций и открытия счета, получения водительского удостоверения, обращения за медицинскими услугами (кроме плановой госпитализации), регистрации ФОП или юридического лица, а также любых нотариальных действий — от заключения договоров до оформления доверенности.

Бумажный билет больше не обязателен

С конца 2025 года бумажный военный билет перестал быть обязательной формой военно-учетного документа. Правительство обновило порядок: теперь такие документы создаются в электронном формате, а электронный документ является основной формой.

Он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Сформировать его можно в приложении "Резерв+", а получить — через ЦНАП. Документ содержит актуальные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, а также QR-код, по которому его можно проверить.

Что делать, если изменились данные

Военнообязанный должен самостоятельно следить за актуальностью своих учетных данных. Если изменились семейное положение, место жительства, фамилия, имя или другие сведения — об этом надо сообщить в соответствующий ТЦК и СП. Такие требования закреплены Порядком организации и ведения воинского учета №1487.

Учет уже цифровизирован: ТЦК получают сведения не только от самих граждан, но и сверяют их с данными государственных реестров. Однако это не отменяет обязанности сообщать об изменениях. За нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность.

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