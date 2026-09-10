Під час воєнного стану без військового квитка не вдасться виконати сім важливих дій: влаштуватися на роботу, вступити до вишу чи зареєструвати шлюб.

Правила військового обліку під час мобілізації стають дедалі суворішими — у багатьох установах у військовозобов'язаних тепер вимагають військовий квиток, і без нього не вдасться влаштуватися на роботу, вступити до вишу чи навіть зареєструвати шлюб. Факти ICTV розібралися, які саме дії «заблоковані» для чоловіків без військово-облікового документа, в яких випадках він узагалі не потрібен і як отримати електронний варіант у «Резерв+».

Під час воєнного стану кожен громадянин — незалежно від віку та статі — зобов'язаний мати при собі документ, що посвідчує особу та громадянство. Це передбачено постановою Кабінету міністрів №1456. Підходить паспорт, водійські права, студентський квиток або єДокумент у застосунку "Дія".

Окремо діє вимога щодо військово-облікових документів. Вони передбачені для трьох категорій громадян: військовозобов'язані чоловіки повинні мати військовий квиток або тимчасове посвідчення, призовники — посвідчення про приписку до призовної дільниці, а резервісти — військовий квиток.

Де без військового квитка не обійтися

Є сім ситуацій, у яких у чоловіків майже гарантовано вимагатимуть військово-обліковий документ:

працевлаштування на нову роботу;

вступ або зарахування до закладів освіти;

подання заяви на реєстрацію чи розірвання шлюбу в РАЦС;

постановка на облік безробітних у центрі зайнятості;

зміна реєстрації місця проживання;

планова госпіталізація до закладів охорони здоров'я;

постановка на консульський облік за кордоном.

Водночас, коли йдеться про невідкладну медичну допомогу, про наявність військового квитка ніхто не питає — головна мета лікарів у таких ситуаціях врятувати життя людини.

Коли військовий квиток не потрібен

Якщо дія не передбачає змін в облікових даних, військовий квиток не вимагають. Це стосується банківських розрахункових операцій та відкриття рахунку, отримання посвідчення водія, звернення за медичними послугами (крім планової госпіталізації), реєстрації ФОП або юридичної особи, а також будь-яких нотаріальних дій — від укладання договорів до оформлення довіреності.

Паперовий квиток більше не обов'язковий

З кінця 2025 року паперовий військовий квиток перестав бути обов'язковою формою військово-облікового документа. Уряд оновив порядок: тепер такі документи створюються в електронному форматі, а електронний документ є основною формою.

Він має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Сформувати його можна в застосунку "Резерв+", а отримати — через ЦНАП. Документ містить актуальні дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів та QR-код, за яким його можна перевірити.

Що робити, якщо змінилися дані

Військовозобов'язаний має самостійно стежити за актуальністю своїх облікових даних. Якщо змінилися сімейний стан, місце проживання, прізвище, ім'я чи інші відомості — про це треба повідомити відповідний ТЦК та СП. Такі вимоги закріплені Порядком організації та ведення військового обліку №1487.

Облік уже цифровізований: ТЦК отримують відомості не лише від самих громадян, а й звіряють їх із даними державних реєстрів. Однак це не скасовує обов'язку повідомляти про зміни. За порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність.

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