Швидкий рецепт соусу песто допомагає приготувати густий яскраво-зелений італійський соус без теплової обробки — базилік, кедрові горіхи, часник і пармезан достатньо подрібнити та змішати.

Рецепти домашніх соусів допомагають по-новому поглянути на звичні страви. Швидкий рецепт соусу песто особливо зручний: жодного нагрівання не потрібно, усі інгредієнти просто подрібнюють і перемішують.

Що таке соус песто

Песто — це густий яскраво-зелений італійський соус, який класично подають до пасти та страв із макаронних виробів. Основу складають листя базиліка, кедрові горіхи, часник, оливкова олія, сіль і сир пармезан. Завдяки густій текстурі він добре обволікає макарони й насичує їх смаком.

Головне правило — без металу

Смак базиліка від контакту з металом погіршується, тому песто не варто готувати в металевому посуді. Інгредієнти найкраще розтирати у ступці або збивати в блендері з неметалевою чашею. Листя базиліка, горіхи та часник розтирають до пасти, поступово додають оливкову олію, а наприкінці — тертий пармезан і сіль за смаком.

Чим корисний соус для організму

У традиційному рецепті багато вітамінів і мінералів. Песто містить вітаміни РР, В12, Е, С, В9, А, а також фосфор, кальцій, калій, магній, цинк, натрій, мідь і марганець. Соус підвищує імунітет, покращує травлення, допомагає виводити токсини, знижує рівень «поганого» холестерину й нормалізує артеріальний тиск.

Кому варто бути обережним

Песто досить калорійний і поживний, тому його не радять вживати при ожирінні, серцево-судинних захворюваннях і під час дієти. Базилік може подразнювати слизові оболонки, а оливкова олія має виражену жовчогінну дію. Перед вживанням варто переконатися, що немає індивідуальної непереносимості компонентів соусу.

Як використовувати песто

Найпростіше намазати соус на хліб або подати до свіжих овочів, умочуючи їх у спецію. Для макаронів песто вдало замінює звичний кетчуп і кардинально змінює смак страви. Перед запіканням тріски чи лосося філе можна змастити песто — риба стане ніжною, ароматною та пікантною.

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