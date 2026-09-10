Держстат оприлюднив дані про інфляцію за серпень 2026 року: у річному вимірі вона прискорилася до 8,1%. Найбільше за місяць подорожчали пальне, проїзд у транспорті та тарифи на воду.

Ціни в Україні в серпні знову змінилися — Державна служба статистики оприлюднила свіжі дані про інфляцію. У річному вимірі вона прискорилася до 8,1%, але зростання цін виявилося нерівномірним: одні товари різко подорожчали, а інші помітно впали в ціні.

За місяць, порівняно з липнем, споживчі ціни зросли лише на 0,1%. Базова інфляція (без урахування волатильних товарів) у серпні становила 0,5%, а в річному вимірі — також 8,1%. Про це свідчать дані, опубліковані на сторінці Держстату.

Продукти: що подешевшало, а що додало в ціні

Продукти харчування та безалкогольні напої в серпні сумарно подешевшали на 1,3%. Найбільше просіли сезонні овочі — одразу на 18,3%, а фрукти — на 12,0%. Вершкове масло впало в ціні на 0,6%.

Водночас частина продуктів додала в ціні: яйця, цукор, риба та рибні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, сири, хліб, макаронні вироби й кисломолочна продукція зросли в межах 0,6–4,0%. Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,5%, зокрема тютюн — на 2,1%.

Комуналка, пальне і транспорт — головні драйвери подорожчання

Найбільший удар по гаманцях у серпні завдали не продукти, а послуги. Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,3%. Головна причина — підвищення тарифів на водопостачання на 16,8% і водовідведення (каналізацію) на 16,7%.

Ще помітніше стрибнуло пальне: ціни на паливо та мастила зросли на 8,1%. Проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті подорожчав на 6,6%. Натомість одяг і взуття, навпаки, подешевшали — на 2,5% (взуття на 3,1%, одяг на 2,2%).

Як захистити заощадження від інфляції

На тлі прискорення інфляції Національний банк України підвищив облікову ставку з 15% до 15,5%. Заступник голови НБУ Володимир Лепушинський пояснив, що таке рішення спрямоване на стримування цін і підтримку гривневих заощаджень: зі зростанням ставки банки зазвичай підвищують дохідність депозитів та ОВДП.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) показує зміну цін і тарифів на товари та послуги, які населення купує для власного споживання. Показник розраховують щомісяця на основі даних про ціни та витрати домогосподарств.

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