Госстат обнародовал данные об инфляции за август 2026 года: в годовом измерении она ускорилась до 8,1%. Больше всего за месяц подорожали топливо, проезд в транспорте и тарифы на воду.

Цены в Украине в августе снова изменились — Государственная служба статистики обнародовала свежие данные об инфляции. В годовом измерении она ускорилась до 8,1%, но рост цен оказался неравномерным: одни товары резко подорожали, а другие заметно упали в цене.

За месяц, по сравнению с июлем, потребительские цены выросли лишь на 0,1%. Базовая инфляция (без учета волатильных товаров) в августе составила 0,5%, а в годовом измерении — также 8,1%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице Госстата.

Продукты: что подешевело, а что прибавило в цене

Продукты питания и безалкогольные напитки в августе суммарно подешевели на 1,3%. Больше всего просели сезонные овощи — сразу на 18,3%, а фрукты — на 12,0%. Сливочное масло упало в цене на 0,6%.

В то же время часть продуктов прибавила в цене: яйца, сахар, рыба и рыбные продукты, мясо и мясопродукты, сыры, хлеб, макаронные изделия и кисломолочная продукция выросли в пределах 0,6–4,0%. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,5%, в частности табак — на 2,1%.

Коммуналка, топливо и транспорт — главные драйверы подорожания

Самый большой удар по кошелькам в августе нанесли не продукты, а услуги. Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 1,3%. Главная причина — повышение тарифов на водоснабжение на 16,8% и водоотведение (канализацию) на 16,7%.

Еще заметнее подскочило топливо: цены на топливо и масла выросли на 8,1%. Проезд в автодорожном пассажирском транспорте подорожал на 6,6%. Зато одежда и обувь, наоборот, подешевели — на 2,5% (обувь на 3,1%, одежда на 2,2%).

Как защитить сбережения от инфляции

На фоне ускорения инфляции Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 15% до 15,5%. Заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский пояснил, что такое решение направлено на сдерживание цен и поддержку гривневых сбережений: с ростом ставки банки обычно повышают доходность депозитов и ОВГЗ.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) показывает изменение цен и тарифов на товары и услуги, которые население покупает для собственного потребления. Показатель рассчитывают ежемесячно на основе данных о ценах и расходах домохозяйств.

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