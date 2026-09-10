Кабінет міністрів розробив законопроєкт про нові правила стягнення боргів із пенсій. Після всіх відрахувань пенсіонеру планують гарантувати недоторканний мінімум — щонайменше прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Стягнення боргів в Україні може отримати нові правила для пенсіонерів: Кабінет міністрів розробив законопроєкт, який гарантує недоторканний мінімум пенсії навіть тоді, коли з людини примусово утримують кошти за судовим рішенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк у Telegram. За її словами, уряд запропонував змінити правила примусового стягнення коштів із пенсій.

Сьогодні закон визначає лише максимальний відсоток, який можна утримати з пенсії. У разі стягнення аліментів, відшкодування окремих видів шкоди та в деяких інших випадках — до 50%. За іншими видами стягнень — до 20%.

Проте окремої гарантії, скільки саме грошей має залишитися людині після таких відрахувань, у законодавстві немає. Саме цю прогалину покликаний закрити новий законопроєкт.

Документ додає дві важливі умови. Перша: відрахування можна проводити лише тоді, коли пенсія перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, — зараз це 2595 гривень на місяць. Друга: навіть у цьому випадку після утримання в пенсіонера не може залишитися менше, ніж цей прожитковий мінімум.

Тож встановлені законом 50% і 20% залишаються граничними розмірами стягнення. Але якщо застосування такого відсотка зменшить виплату нижче прожиткового мінімуму, утримати всю суму буде неможливо.

При цьому сам борг нікуди не зникає. Законопроєкт не звільняє пенсіонерів від виконання судових рішень — він лише встановлює межу, нижче якої пенсію під час примусового стягнення зменшувати не можна.

Що це означає для пенсіонерів

Якщо законопроєкт ухвалять, після всіх утримань у людини гарантовано залишатимуться щонайменше 2595 гривень щомісяця. Іншими словами, з пенсії, що не перевищує прожитковий мінімум, борги за судовими рішеннями не стягуватимуть взагалі.

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