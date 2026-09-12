В Киеве с 10 сентября во время комендантского часа заработали четыре ночных автобусных маршрута от Центрального железнодорожного вокзала — рассказываем, по каким направлениям и как ими воспользоваться.

Ночной общественный транспорт в Киеве начал работать в новом формате — от Центрального железнодорожного вокзала во время комендантского часа теперь курсируют четыре специальных автобусных маршрута. Для пассажиров ночных поездов это значит, что дорогостоящее такси больше не является единственным способом добраться домой после прибытия в столицу глубокой ночью.

Как объяснили в «Укрзализныце», потребность в таком транспорте возникла из-за российских обстрелов и воздушных тревог: поезда все чаще задерживаются на подступах к Киеву, поэтому прибытие может смещаться на несколько часов. Когда человек выходит на перрон уже после часа ночи, метро и большинство наземного транспорта уже не работают — именно поэтому город организовал отдельное ночное сообщение.

Новые маршруты №131-Н, №132-Н, №133-Н и №134-Н работают с 1:00 до 5:00 — в четырехчасовое окно комендантского часа. Ориентировочный интервал движения составляет 60 минут, а посадка и высадка на остановках происходят по требованию. В обратном направлении — из жилых массивов к вокзалу — часть автобусов начинает движение раньше по отдельным графикам.

Какие маршруты запустили ночью

Самый большой по охвату — №131-Н. От вокзала он следует через Лукьяновку, Кирилловскую, Северный мост, Троещину, Лесной массив, Дарницу и Левобережный массив, а обратно возвращается через Броварской проспект, Русановку, мост Патона и центр. Один рейс фактически охватывает несколько крупных жилых массивов на обоих берегах Днепра.

Маршрут №132-Н ориентирован на западную и северную части правого берега: через Берестейский проспект, проспект Академика Палладина, Виноградарь, Приорку и Оболонь — до станции метро «Минская». Обратно он возвращается через проспект Владимира Ивасюка, Подол и Крещатик.

№133-Н охватывает южный и западный секторы столицы — Соломенку, Голосеево, Теремки, Борщаговку и Отрадный. Это уже не короткая «подвозка» от вокзала, а фактически большой кольцевой маршрут через несколько районов города.

Четвертый маршрут, №134-Н, обеспечивает еще один вариант сообщения с левым берегом: через Лыбедскую площадь, мост Патона, Харьковское шоссе, проспект Николая Бажана и Днепровскую набережную — до проспекта Павла Тычины.

Сколько стоит проезд и нужен ли билет

Отдельной «ночной» цены за проезд КГГА не назвала. Общий тариф на разовую поездку в коммунальном автобусе Киева с 15 июля 2026 года составляет 30 грн, однако действует ли на ночные маршруты тот же тариф и все привычные способы оплаты, город отдельно не уточнил. Поэтому перед поездкой стоит проверить актуальные условия в приложении «Киев Цифровой» или на ресурсах «Киевпастранса».

Еще одна практическая деталь: ни КГГА, ни «Укрзализныця» не заявляли, что для посадки обязательно нужен железнодорожный билет. В городе уточнили, что маршруты работают «в частности для пассажиров поездов». В то же время передвижение во время комендантского часа остается особым режимом, поэтому при себе стоит иметь документы и выполнять требования правоохранителей.

Город сразу предупреждает: интервал 60 минут является ориентировочным, ведь маршруты очень длинные, проходят через мосты и десятки крупных улиц, а во время воздушной тревоги ситуация может дополнительно меняться. Пока все четыре маршрута имеют статус временных, а срок их работы КГГА не уточнила.

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