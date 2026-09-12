Расходы украинских агрокомпаний на осеннюю посевную могут вырасти на 15–30% по сравнению с прошлым годом. Главный фактор удорожания — дизельное топливо, потребление которого осенью существенно увеличивается.

Подорожание топлива в Украине ударило по аграриям: расходы на осеннюю посевную могут вырасти на 15–30% по сравнению с прошлым годом, и главным фактором остается дизельное топливо.

Об этом сообщает отраслевое издание Latifundist в перепечатке УкрАгроКонсалт. Осенью потребление дизельного топлива существенно увеличивается, ведь именно на этот период приходятся основная обработка почвы и сев озимых культур. Из-за этого аграрные компании уже пересматривают сметы и пересчитывают себестоимость работ.

На сколько вырастут расходы агрокомпаний

В компании «Волынь-Зерно-Продукт» ожидают увеличения расходов примерно на 15%. По оценке предприятия, затраты на дизельное топливо выросли вдвое, тогда как цены на семена почти не изменились, а средства защиты растений подорожали лишь на 3–4%.

Более существенное удорожание посевной прогнозируют в «НИБУЛОНЕ» — на 25–30% к прошлому году. В то же время компания не планирует сокращать основные элементы технологии выращивания, в частности сбалансированное питание и защиту посевов, поскольку такая экономия может негативно сказаться на будущей урожайности.

Почему аграрии не собираются экономить на технологиях

Подобного подхода придерживаются и в «ТАС Агро», где также не планируют сокращать базовые технологические операции при выращивании пшеницы. Особое внимание там будут уделять азотному питанию, ведь уменьшение норм внесения удобрений может одновременно привести к снижению урожайности и ухудшению качества зерна.

На фоне роста производственных затрат агрокомпании планируют сосредоточиться прежде всего на повышении эффективности использования ресурсов, а не на механическом сокращении технологий. Производители подчеркивают, что экономия на ключевых операциях может в итоге привести к большим потерям из-за более низкой урожайности или худшего качества пшеницы.

Подорожание топлива, таким образом, закладывается в себестоимость зерна нового урожая, что создает предпосылки для дальнейшего движения цен на муку, хлеб и другие продукты переработки.

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