В приложении "Киев Цифровой" появилась новая льгота — бесплатная парковка на муниципальных почасовых площадках. Право на нее имеют лица с инвалидностью I, II, III групп, а также лица с инвалидностью вследствие войны.

Бесплатная парковка в Киеве расширена на новую категорию водителей. В приложении "Киев Цифровой" появилась возможность оформить бесплатную парковочную сессию на муниципальных почасовых площадках — об этом сообщили на официальной странице Киевской городской государственной администрации.

Кто может парковаться бесплатно

Льгота доступна водителям с инвалидностью первой, второй и третьей групп, а также лицам с инвалидностью вследствие войны. К последней категории относятся и военные, получившие ранения, контузии или заболевания во время защиты Украины.

В то же время для пенсионеров по возрасту парковка остается платной на общих условиях — бесплатная сессия для них не предусмотрена.

Где действует льгота

Бесплатная парковка распространяется только на отведенные почасовые муниципальные парковочные площадки. На специально оборудованных стоянках и паркингах, где действует отдельный порядок оплаты, льгота не применяется.

Как оформить парковку за 0 гривен

Чтобы воспользоваться льготным тарифом, нужно выполнить несколько действий в приложении:

зайти в свой профиль в "Киев Цифровой";

открыть раздел "Социальный статус";

подтвердить свой социальный статус;

перейти в сервис "Почасовая парковка" и запустить бесплатную сессию.

Во время каждой парковки бесплатную сессию нужно запускать отдельно. Это нужно, чтобы инспектор видел ее в системе и не наложил штраф.

Какие еще льготы доступны водителям

В "Киев Цифровой" также можно приобрести парковочный абонемент со скидкой для горожан, которые платят налоги в столице. Для этого необходимо подтвердить статус плательщика налогов. Абонемент привязывается к номеру автомобиля, поэтому отдельно запускать и завершать парковочную сессию каждый раз не нужно.

Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов отметил, что новый функционал является частью развития цифровых парковочных сервисов в столице. Об этом, в частности, сообщает TrueUA.

Напомним, в Украине водителям разрешено парковать автомобили во дворах многоквартирных домов, однако для этого нужно соблюдать ряд правил. За неправильную стоянку можно получить штраф от 340 гривен, а в отдельных случаях автомобиль могут эвакуировать.

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