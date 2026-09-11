Годовая инфляция в Украине по итогам августа 2026 года ускорилась до 8,1%, однако один из продуктов потребительской корзины за год заметно подешевел. Какие цены сейчас в супермаркетах и чего ждать от продуктов осенью — в материале.

Цены на продукты в Украине осенью 2026 года снова оказались в центре внимания: годовая инфляция ускорилась, однако на фоне общего подорожания один товар из потребительской корзины за год заметно подешевел.

В августе 2026 года годовая инфляция в Украине, по сравнению с августом 2025-го, ускорилась с 7,7% до 8,1%. Главное давление на цены, как и прежде, создает продовольственная группа товаров.

Исключением на этом фоне стали яйца: за год они подешевели на 24%. Это самое заметное снижение среди продуктов, которые отслеживает статистика. Удешевление объясняют восстановлением производства после прошлогоднего скачка цен и сезонным фактором.

Какие продукты дорожают быстрее других

Несмотря на подешевевшие яйца, большинство категорий продовольствия в сентябре продолжает расти в цене. За последний год заметно подорожали мясо, гречка, вермишель и хлеб. Овощи в августе временно «спрятали» инфляцию: сезонное удешевление борщевого набора частично компенсировало удорожание остальных товаров.

Чего ждать от цен осенью

Осенью ожидания менее оптимистичны. В Национальном банке объясняют: ценовое давление остается повышенным, а удары РФ по складам и логистике ритейла уже в ближайшее время отразятся на ценниках в супермаркетах. Именно из-за повреждения складов отдельные товары могут вырасти в цене на 10–15%.

Сезонное удешевление овощей завершается, поэтому уже с октября цены на борщевой набор снова пойдут вверх. В то же время быстрого удешевления молочных продуктов ждать не стоит — молочка остается одной из самых дорогих категорий.

Как сэкономить на продуктах осенью

Чтобы удержать расходы на еду, специалисты советуют несколько простых шагов:

покупать сезонные овощи и фрукты местного производства — они дешевле;

сравнивать цену за килограмм, а не за упаковку, ведь производители могут уменьшать фасовку;

следить за акционными предложениями сетей и планировать меню на неделю;

делать запасы продуктов длительного хранения до сезонного повышения цен.

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