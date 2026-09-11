За год в Ивано-Франковске аренда жилья выросла на 44%, а квартиры на вторичном рынке подорожали до 17%: такие данные приводит платформа ЛУН.

Цены на жилье в Ивано-Франковске за год заметно выросли: арендные ставки подскочили более чем на 40%, а квартиры на вторичном рынке подорожали до 17%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры в аренде — на 44%. Такие данные приводит РБК-Украина со ссылкой на платформу ЛУН.

Резких скачков рынок не показал, однако дорожали все виды жилья. Заметнее всего изменилась именно аренда, поэтому те, кто снимает помещение в областном центре, уже ощутили новые цифры в своих платежах.

Сколько теперь стоят квартиры на вторичном рынке

За последний год подорожали все типы квартир, которые продают на вторичке. Однокомнатные прибавили 17% — их средняя цена теперь составляет 45 000 долларов. Двухкомнатные выросли также на 17% и стоят 66 900 долларов. Трехкомнатные подорожали на 13% — до 84 900 долларов.

Настроения покупателей преимущественно оптимистичные. Согласно опросу ЛУН, проведенному зимой 2026 года, 43% респондентов ожидают, что цены на вторичное жилье будут расти, 38% прогнозируют стабильность, и лишь 19% надеются на снижение стоимости.

Что с ценами на новостройки

Средняя стоимость квадратного метра в новостройке в Ивано-Франковске составляет 1 010 долларов. Окончательная цена зависит от класса жилья: в классе «комфорт» квадрат стоит 990 долларов, в «бизнесе» — 1 060 долларов, а в «премиум» — 1 320 долларов. По классу «эконом» данных недостаточно.

Сейчас в городе в продаже 342 секции жилых комплексов. Рассрочку покупателям предлагают 20 застройщиков, а 13 компаний работают по государственной программе «єОселя». Более половины потенциальных покупателей (52%) считают, что цены снова пойдут вверх, 37% ожидают стабильности, а 11% прогнозируют удешевление.

Как изменилась аренда жилья

Арендные ставки за год выросли ощутимее всего. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры — на 44%, до 26 900 грн в месяц. Однокомнатные прибавили 42% и теперь сдают в среднем за 22 400 грн. Трехкомнатные помещения стоят 31 400 грн в месяц.

Что учесть, если ищете жилье

Поскольку цены продолжают расти, стоит заранее зафиксировать условия. Покупателям квартиры в новостройке полезно проверить, работает ли застройщик по программе «єОселя» и дает ли рассрочку. Арендаторам перед подписанием договора следует уточнить, что входит в ежемесячную плату — коммунальные услуги или только арендная ставка.

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