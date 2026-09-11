На Закарпатье в рамках областной программы обеспечения жильём ветеранов и военнослужащих новые квартиры за межсессионный период получили 11 защитников.

В Закарпатской области принимают новые местные решения — как сообщает издание «Новини Закарпаття», во время 24-й сессии областного совета глава ОВА Мирослав Билецкий отчитался, что с начала года на нужды, связанные с войной, регион направил более 682 млн грн. Отдельно он сделал акцент на жилье для ветеранов: за межсессионный период новые дома получили 11 защитников.

Программу обеспечения жильём ветеранов и военнослужащих Закарпатье реализует совместно с бизнесом: область берет на себя организацию и сопровождение, а частные партнеры подключаются финансово и ресурсно. По словам Мирослава Билецкого, это направление остается одним из ключевых наряду с поддержкой Сил обороны, развитием медицины и образования.

Одновременно на Закарпатье запустили «Школу ветеранского предпринимательства», чтобы военные после возвращения к гражданской жизни могли открыть собственное дело, создавать рабочие места и дальше работать по специальности. Поэтому поддержка ветеранов в области не ограничивается только квадратными метрами.

Горячее питание для 145 тысяч детей

Отдельной статьей расходов стало бесплатное горячее питание школьников. С 1 сентября на Закарпатье такими обедами ежедневно обеспечивают учеников с 1-го по 11-й класс — это более 145 тысяч детей. Кроме того, тысячи детей погибших и пропавших без вести защитников благодаря международным партнерам смогли летом отдохнуть в Венгрии, Словакии, Италии и Австрии.

Изменения произошли и в медицине: в области продолжили программу бесплатного планового стентирования, а количество таких операций за отчетный период выросло более чем вдвое. В первом полугодии поступления в местные бюджеты выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Депутаты также внесли изменения в областной бюджет. Среди них — 64 млн грн, которые Закарпатье из областных и местных бюджетов направило прифронтовой Харьковщине: на эти средства приобретут мобильные укрытия, которые установят на маршрутах школьных автобусов.

Что известно о жилье для ветеранов

Программа охватывает ветеранов и действующих военнослужащих и реализуется областью совместно с бизнесом; текущий результат — 11 защитников, получивших новое жильё в течение межсессионного периода. Условия участия определяют решения областного совета, а сопровождением занимается профильное подразделение ОВА.

На той же сессии рассмотрели более 50 вопросов повестки дня — от развития приграничной инфраструктуры и сотрудничества с Румынией, Венгрией, Италией, Великобританией, Швейцарией, США, Южной Кореей и Германией до расширения социальных услуг: планируют объединить Солотвинскую областную аллергологическую больницу с реабилитационным центром «Парасолька», чтобы предоставлять услуги по европейским стандартам.