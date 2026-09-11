На Закарпатті в межах обласної програми забезпечення житлом ветеранів і військовослужбовців нові помешкання за міжсесійний період отримали 11 захисників.

У Закарпатській області ухвалюють нові місцеві рішення — як повідомляє видання «Новини Закарпаття», під час 24-ї сесії обласної ради голова ОВА Мирослав Білецький відзвітував, що від початку року на потреби, пов'язані з війною, регіон спрямував понад 682 млн грн. Окремо він наголосив на житлі для ветеранів: за міжсесійний період нові помешкання отримали 11 захисників.

Програму забезпечення житлом ветеранів і військовослужбовців Закарпаття реалізує спільно з бізнесом: область бере на себе організацію та супровід, а приватні партнери долучаються фінансово й ресурсно. За словами Мирослава Білецького, цей напрям залишається одним із ключових поряд із підтримкою Сил оборони, розвитком медицини та освіти.

Одночасно на Закарпатті запустили «Школу ветеранського підприємництва», щоб військові після повернення до цивільного життя могли започаткувати власну справу, створювати робочі місця й далі працювати за фахом. Тож підтримка ветеранів в області не обмежується лише квадратними метрами.

Гаряче харчування для 145 тисяч дітей

Окремою статтею видатків стало безоплатне гаряче харчування школярів. З 1 вересня на Закарпатті такими обідами щодня забезпечують учнів із 1-го по 11-й клас — це понад 145 тисяч дітей. Крім того, тисячі дітей загиблих і зниклих безвісти захисників завдяки міжнародним партнерам змогли влітку відпочити в Угорщині, Словаччині, Італії та Австрії.

Зміни відбулися й у медицині: в області продовжили програму безоплатного планового стентування, а кількість таких операцій за звітний період зросла більш ніж удвічі. У першому півріччі надходження до місцевих бюджетів зросли на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Депутати також внесли зміни до обласного бюджету. Серед них — 64 млн грн, які Закарпаття з обласного та місцевих бюджетів спрямувало прифронтовій Харківщині: за ці кошти придбають мобільні укриття, які встановлять на маршрутах шкільних автобусів.

Що відомо про житло для ветеранів

Програма охоплює ветеранів і чинних військовослужбовців і реалізується областю разом із бізнесом; нинішній результат — 11 захисників, які отримали нове житло впродовж міжсесійного періоду. Умови участі визначають рішення обласної ради, а супроводом займається профільний підрозділ ОВА.

На тій самій сесії розглянули понад 50 питань порядку денного — від розвитку прикордонної інфраструктури та співпраці з Румунією, Угорщиною, Італією, Великою Британією, Швейцарією, США, Південною Кореєю і Німеччиною до розширення соціальних послуг: планують об'єднати Солотвинську обласну алергологічну лікарню з реабілітаційним центром «Парасолька», аби надавати послуги за європейськими стандартами.