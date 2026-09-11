Рецепт борщової заправки на зиму дозволяє законсервувати смак і аромат літніх овочів, щоб навіть узимку готувати наваристий борщ. Покроковий спосіб приготування та точні пропорції інгредієнтів — далі в матеріалі.

Рецепт справжнього домашнього борщу стане ще смачнішим, якщо заздалегідь заготовити ароматну заправку з літніх овочів. Густа основа з буряка, помідорів і моркви зберігає смак літа на всю холодну пору року.

Консервована заправка виручає, коли немає часу довго стояти біля плити: достатньо відкрити банку, додати вміст до бульйону з картоплею та капустою — і ситний борщ готовий.

Детальний рецепт борщової заправки на зиму повідомляє кулінарний YouTube-канал "Карпатські шкварки". Пропорції розраховані на велику партію, тож заготовлених банок вистачить надовго.

Інгредієнти: буряк — 3 кг; помідори — 3 кг; перець болгарський — 1,2 кг; морква — 1,2 кг; цибуля — 1,2 кг; гострий перець — 1 шт.; олія — 900 г; цукор — 9 ст. л.; сіль — 3 ст. л.; оцет 9% — 9 ст. л.; духмяний перець — 10 горошин; лавровий лист — 9 шт.; часник — 1 головка; хмелі-сунелі — 3 ч. л.; пучок зелені.

Як приготувати заправку

У велику каструлю наливають 900 г олії. Цибулю нарізають півкільцями та смажать до золотистого кольору, а моркву й буряк натирають на крупній тертці.

Спершу до цибулі додають моркву і трохи обсмажують. Далі очищають болгарський перець, нарізають соломкою, викладають у каструлю та смажать близько 10 хвилин. Після цього додають буряк і тушкують на малому вогні ще 10 хвилин.

Помідори разом із гострим перцем і часником подрібнюють блендером до однорідності. Цю масу вливають до овочів, додають 9 ст. л. цукру, 3 ст. л. солі, 9 лаврових листків, 10 горошин духмяного перцю та 3 ч. л. хмелі-сунелі.

Все ретельно перемішують і тушкують 35 хвилин на повільному вогні. Наприкінці додають подрібнену зелень і 9 ст. л. оцту.

Як закрити заправку в банки

Гарячу заправку розливають у заздалегідь стерилізовані банки та щільно закривають кришками. Після охолодження банки зберігають у прохолодному темному місці.

Такі пропорції дають концентровану основу: на стандартну каструлю борщу вистачає однієї невеликої банки, а додатково солити чи підсолоджувати бульйон уже не потрібно.

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