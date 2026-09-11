Спроба зекономити кілька гривень на зарядному кабелі може перетворити смартфон на непрацюючу «цеглину» — експерти пояснили, чому дешеві аксесуари небезпечні та як розпізнати підробку.

Якщо смартфон раптово став «цеглиною», причиною часто є дешевий зарядний кабель. Як повідомляє американське технологічне видання BGR, спроба зекономити кілька гривень на USB-дроті згодом виливається у дорогий ремонт або купівлю нового гаджета.

Дешеві зарядні пристрої позбавлені потрібних мікросхем і захисних резисторів. Через це телефон і зарядка не можуть правильно контролювати подачу струму — пристрій отримує нестабільну потужність, яка перегріває акумулятор, знижує його ємність і помітно уповільнює заряджання.

Якість матеріалів у таких дротах настільки низька, що вони легко сплавляються або провокують коротке замикання. Наслідком може стати не лише втрата даних під час підключення до комп'ютера, а й розплавлений порт, згоріла материнська плата або навіть пожежа.

Як відрізнити якісний кабель від підробки

Розпізнати підробку дедалі важче, адже фальшивки стають переконливішими. Найнадійніший спосіб — шукати офіційне маркування від USB Implementers Forum (USB-IF) і перевіряти його через онлайн-каталог організації. Варто звернути увагу й на упаковку: розмитий друк або помилки в текстах одразу викривають фальшивку.

Про якість розповість і саме виконання. Хороший кабель має щільне нейлонове обплетення або якісний силікон (TPE), а його штекер входить у роз'єм щільно, без люфту.

Що робити, якщо кабель гріється

Якщо під час підключення дріт відчутно нагрівається, а смартфон починає заряджатися повільніше — це чіткий сигнал негайно замінити аксесуар. Не варто доводити до перегріву, який може остаточно вивести гаджет із ладу.

Як правильно заряджати смартфон

Сучасні смартфони автоматично припиняють зарядку після досягнення 100%, тож періодичне перебування на повній зарядці не є критично небезпечним. Однак фахівці радять не тримати пристрій підключеним годинами, особливо вночі, щоб уникнути перегрівання та передчасного зношування акумулятора.

Користуватися телефоном під час заряджання технічно безпечно завдяки сучасним системам захисту, але робити цього не варто: активне використання спричиняє перегрівання та уповільнює зарядку, що з часом прискорює старіння батареї.

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