Рецепт швидкого пирога з яблуками — це варіант ароматної домашньої випічки, на яку піде всього 10 хвилин. Інгредієнтів потрібно мінімум, а результат приємно здивує всю родину.

Рецепти домашньої випічки стають у пригоді щодня, а рецепт швидкого пирога з яблуками вимагає лише 10 хвилин на підготовку тіста.

Смачний яблучний пиріг вдається навіть у тих, хто рідко стоїть біля плити: інгредієнтів потрібно мінімум, а ніжна текстура з яблучно-шоколадним смаком приємно здивує всю родину.

Про це повідомляєть YouTube-канал відомої кулінарки та фудблогерки Лілії Цвіт. Її простий спосіб приготування домашнього пирога однаково добре пасує і для буднів, і для зустрічі гостей.

Інгредієнти для швидкого пирога з яблуками

На форму діаметром 24 см знадобляться такі продукти:

борошно — 250 г;

розпушувач — 7 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 10 г;

масло — 60 г;

какао — 15 г;

молоко — 260 мл;

цедра одного лимона;

яблука — 4 шт.;

олія — 1 ч. л. (для змащування форми);

кориця — 1 ч. л.

Загалом на приготування такого пирога знадобиться 10 хвилин на заміс і ще близько 1 години на випікання.

Покроковий спосіб приготування

У мисці з'єднайте яйця, цукор та ванільний цукор і ретельно перемішайте. Потім додайте молоко. Окремо змішайте борошно з розпушувачем і какао, після чого частинами введіть суху суміш до яєчної маси та замісіть тісто.

Наприкінці додайте цедру лимона. Яблука почистьте, наріжте невеликими шматочками та вмішайте в тісто. Форму застеліть пергаментом, викладіть тісто, а зверху по колу розкладіть шматочки яблук і посипте корицею.

Випікайте пиріг за температури 180 градусів близько 1 години. Готовий десерт виходить ніжним і ароматним.

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