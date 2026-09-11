Рецепти домашньої випічки стають у пригоді щодня, а рецепт швидкого пирога з яблуками вимагає лише 10 хвилин на підготовку тіста.
Смачний яблучний пиріг вдається навіть у тих, хто рідко стоїть біля плити: інгредієнтів потрібно мінімум, а ніжна текстура з яблучно-шоколадним смаком приємно здивує всю родину.
Про це повідомляєть YouTube-канал відомої кулінарки та фудблогерки Лілії Цвіт. Її простий спосіб приготування домашнього пирога однаково добре пасує і для буднів, і для зустрічі гостей.
Інгредієнти для швидкого пирога з яблуками
На форму діаметром 24 см знадобляться такі продукти:
- борошно — 250 г;
- розпушувач — 7 г;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 150 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- масло — 60 г;
- какао — 15 г;
- молоко — 260 мл;
- цедра одного лимона;
- яблука — 4 шт.;
- олія — 1 ч. л. (для змащування форми);
- кориця — 1 ч. л.
Загалом на приготування такого пирога знадобиться 10 хвилин на заміс і ще близько 1 години на випікання.
Покроковий спосіб приготування
У мисці з'єднайте яйця, цукор та ванільний цукор і ретельно перемішайте. Потім додайте молоко. Окремо змішайте борошно з розпушувачем і какао, після чого частинами введіть суху суміш до яєчної маси та замісіть тісто.
Наприкінці додайте цедру лимона. Яблука почистьте, наріжте невеликими шматочками та вмішайте в тісто. Форму застеліть пергаментом, викладіть тісто, а зверху по колу розкладіть шматочки яблук і посипте корицею.
Випікайте пиріг за температури 180 градусів близько 1 години. Готовий десерт виходить ніжним і ароматним.
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