Баклажани — один із найулюбленіших овочів для домашніх закусок: їх запікають, смажать і маринують. Рецепт баклажанів по-корейськи, яким фудблогерка Таня Акопян поділилася у TikTok, готується просто, а на смак виходить насиченим, пряним і в міру гострим.

Інгредієнти

баклажани — 3–4 середні;

цибуля — 1 велика головка;

морква — 1 велика;

перець болгарський — 1 шт.;

часник — 4–5 зубчиків;

соєвий соус — 3 ст. л.;

оцет 9% — 1 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

олія — для смаження;

мелений коріандр, червоний гострий перець, сіль — за смаком;

зелень і кунжут — для подачі.

Як готувати

Баклажани помити і нарізати соломкою, посолити та залишити на 20–30 хвилин, щоб вийшла гіркота. Потім віджати зайву рідину і обсмажити на розігрітій олії до золотистої скоринки.

Моркву натерти тонкою соломкою, цибулю нарізати півкільцями, болгарський перець — смужками. Змішати овочі з обсмаженими баклажанами.

Додати подрібнений часник, соєвий соус, оцет, цукор, коріандр і гострий перець. Ретельно перемішати, щоб заправка рівномірно покрила всі овочі.

Скільки настоювати

Закуску накрити кришкою чи харчовою плівкою і поставити в холодильник на 2–3 години. За цей час баклажани вберуть соус і стануть соковитими та ароматними.

Перед подачею посипати свіжою зеленню і кунжутом. Така закуска зберігається в холодильнику до 4–5 днів і з кожним днем стає лише смачнішою.

Раніше Politeka повідомляла, мариновані баклажани: швидкий рецепт смачної закуски.

Також Politeka повідомляла, рецепт хрусткого безе: одна проста хитрість допоможе зберегти білосніжний колір.