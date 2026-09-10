В Україні можуть повернути бронювання працівникам, які втратили його після 1 вересня 2026 року. Розбираємося, кого це стосується та як відновити відстрочку від мобілізації.

Бронювання від мобілізації в Україні можуть повернути працівникам, які втратили його після 1 вересня 2026 року. Відповідну ініціативу вже опрацьовують — ідеться про тих, чиї відстрочки від призову анулювали під час зміни правил бронювання.

Про це повідомляють «Економічні новини». За їхньою інформацією, після 1 вересня частина заброньованих втратила чинну бронь, і тепер готують механізм, який дозволить її відновити без повторного проходження всього циклу.

Нагадаємо: з 1 вересня 2026 року правила змінилися — раніше оформлені бронювання анулювали, а підприємства мали заново підтвердити статус критично важливих і подати оновлені списки працівників. Ті, хто не встиг пройти процедуру перебронювання, опинилися поза реєстром заброньованих.

Бронювання — це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Її отримують працівники підприємств, установ і організацій, які мають статус критично важливих для економіки або оборони. Оформлюють бронь через портал «Дія»: роботодавець подає списки, і після погодження дані вносять до Єдиного державного реєстру.

Тепер планують дати змогу повернути бронь тим, хто втратив її після 1 вересня. Остаточного рішення ще немає: ініціативу лише опрацьовують, тому конкретні умови, категорії та строки поки не затвердили.

Як відновити бронювання

Поки новий механізм не ухвалено, працівникам, чию бронь анулювали, варто насамперед звернутися до роботодавця. Саме підприємство має підтвердити статус критично важливого та подати оновлені списки через портал «Дія». Окремо працівнику нічого подавати не потрібно — відстрочку оформлюють централізовано.

Чинність бронювання можна перевірити в застосунку «Дія» або через «Резерв+». Якщо бронь не відображається, слід звернутися до відділу кадрів із проханням ініціювати перебронювання.

Що важливо знати, якщо бронь втрачено

Юристи наголошують: ТЦК не може самостійно «зняти» бронювання чи ігнорувати його, якщо воно внесене до реєстру. Водночас, якщо відстрочка анульована, а повістка надійшла, ігнорувати її не можна — варто з’явитися до ТЦК, пояснити ситуацію та паралельно просити роботодавця пришвидшити перебронювання.

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