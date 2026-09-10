В Украине могут вернуть бронирование работникам, которые потеряли его после 1 сентября 2026 года. Разбираемся, кого это касается и как восстановить отсрочку от мобилизации.

Бронирование от мобилизации в Украине могут вернуть работникам, которые потеряли его после 1 сентября 2026 года. Соответствующую инициативу уже прорабатывают — речь идет о тех, чьи отсрочки от призыва аннулировали во время изменения правил бронирования.

Об этом сообщают «Экономические новости». По их информации, после 1 сентября часть забронированных потеряла действующую бронь, и теперь готовят механизм, который позволит ее восстановить без повторного прохождения всего цикла.

Напомним: с 1 сентября 2026 года правила изменились — ранее оформленные бронирования аннулировали, а предприятия должны были заново подтвердить статус критически важных и подать обновленные списки работников. Те, кто не успел пройти процедуру перебронирования, оказались вне реестра забронированных.

Бронирование — это отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации. Ее получают работники предприятий, учреждений и организаций, которые имеют статус критически важных для экономики или обороны. Оформляют бронь через портал «Дія»: работодатель подает списки, и после согласования данные вносят в Единый государственный реестр.

Теперь планируют дать возможность вернуть бронь тем, кто потерял ее после 1 сентября. Окончательного решения пока нет: инициативу только прорабатывают, поэтому конкретные условия, категории и сроки пока не утверждены.

Как восстановить бронирование

Пока новый механизм не принят, работникам, чью бронь аннулировали, стоит прежде всего обратиться к работодателю. Именно предприятие должно подтвердить статус критически важного и подать обновленные списки через портал «Дія». Отдельно работнику ничего подавать не нужно — отсрочку оформляют централизованно.

Действие брони можно проверить в приложении «Дія» или через «Резерв+». Если бронь не отображается, следует обратиться в отдел кадров с просьбой инициировать перебронирование.

Что важно знать, если бронь потеряна

Юристы подчеркивают: ТЦК не может самостоятельно «снять» бронирование или игнорировать его, если оно внесено в реестр. В то же время, если отсрочка аннулирована, а повестка пришла, игнорировать ее нельзя — стоит явиться в ТЦК, объяснить ситуацию и параллельно просить работодателя ускорить перебронирование.

Ранее Politeka сообщала, мобилизация в Украине: юрист объяснил, когда после потери брони могут отправить на ВЛК.

Также Politeka сообщала, мобилизация в Украине: на какой срок дают бронирование и что нужно знать.