Как быстро зарядить телефон, когда батарея почти на нуле, а времени мало? Пять проверенных способов помогут наполнить аккумулятор за минимум минут.

Телефон, который внезапно перезагружается, — это еще не самая большая проблема. Куда неприятнее, когда батарея на нуле, а из дома нужно выходить уже через считанные минуты. УНИАН собрало пять проверенных способов, как быстро зарядить телефон, когда времени мало.

Заряжайте от розетки. Зарядное устройство, которое идет в комплекте со смартфоном, имеет большую мощность, чем USB-порты компьютера или ноутбука, поэтому от сети гаджет наполняется заметно быстрее. Идеально пользоваться оригинальным кабелем или его качественной заменой: от дешевых аналогов телефон питается существенно медленнее.

Выключите телефон. Даже неактивный смартфон, лежащий на столе, выполняет целый спектр фоновых процессов: от Wi-Fi и Bluetooth до обновления приложений. Они пусть и экономные, но мешают батарее спокойно восстанавливаться, поэтому перед подключением к розетке лучше полностью выключить устройство.

Используйте проводные зарядные устройства. Беспроводная зарядка удобна, когда можно положить смартфон и забыть о нем, но работает она медленнее проводной. Если цель — наполнить аккумулятор как можно быстрее, выбирайте классический кабель.

Включите кабель с функцией быстрой зарядки. Большинство современных смартфонов поддерживают технологию Quick Charge: специальный адаптер подает более высокое напряжение и силу тока, поэтому аккумулятор заполняется быстрее. Сначала убедитесь, что ваше устройство поддерживает эту функцию, и при необходимости приобретите соответствующий зарядный блок.

Включите авиарежим. Если выключить телефон по какой-то причине невозможно, переведите его в режим полета. Он отключит смартфон от сотовой сети, поиска Wi-Fi и GPS — все это активно «съедает» заряд даже во время подзарядки, поэтому их отключение ускоряет процесс.

В каком порядке действовать, когда времени мало

Самый быстрый сценарий такой: подключите смартфон к розетке оригинальным кабелем, включите авиарежим или выключите устройство, а если гаджет поддерживает Quick Charge — используйте соответствующий адаптер. Этого достаточно, чтобы за короткий перерыв добавить батарее заметный процент заряда.

Ранее Politeka сообщала, как сделать, чтобы телефон лучше держал заряд.

Также Politeka сообщала, как понять, что телефон заражен вирусом.

Как сообщала Politeka, почему телефон медленно заряжается.