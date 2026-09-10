Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 11 по 17 сентября показывает резкий перепад температур: от +22° до +15°, а уже в субботу, 12 сентября, синоптики прогнозируют осадки.

обновленный прогноз погоды на Киевщине ранее предупреждал о неустойчивой погоде в начале сентября, а теперь синоптики рассказали, чего ждать жителям региона с 11 по 17 сентября. Неделя принесет заметный перепад температур и один день с осадками.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура воздуха в течение недели будет колебаться от +15° до +22°.

В пятницу, 11 сентября, воздух прогреется до +22°, ночью ожидается +14°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В субботу, 12 сентября, столбики термометров опустятся до +15° днем и +14° ночью. Небо затянут облака, и синоптики прогнозируют осадки.

В воскресенье, 13 сентября, температура удержится на отметке +19° днем, ночью — +13°. Облачность незначительная, без осадков.

В понедельник, 14 сентября, днем до +20°, а ночью воздух охладится до +11°. Небо облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Во вторник, 15 сентября, температура держится на уровне +20° днем и +13° ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 16 сентября, синоптики обещают +20° днем и +13° ночью. Облачность с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В четверг, 17 сентября, воздух прогреется до +21° днем, ночью — до +14°. Облачность переменная, без осадков.

Самым теплым днем недели станет пятница, 11 сентября, с дневной температурой +22°, а самым прохладным — суббота, 12 сентября, когда максимум составит лишь +15°. Перепад температур за неделю достигнет 7°. Осадки синоптики прогнозируют только в субботу, 12 сентября.

Из-за резкого перепада температур стоит заранее подготовить теплую одежду, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В субботу, когда возможны осадки, не забудьте зонт и будьте осторожны за рулем — дорога может быть скользкой.

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