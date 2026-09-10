В 2026 году для выхода на пенсию по возрасту в 65 лет достаточно 15 лет страхового стажа. Сколько будет получать человек, который всю жизнь работал за минимальную зарплату, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Пенсия без полного страхового стажа в Украине остается доступной, но только с 65 лет. В 2026 году требования к количеству лет стажа снова выросли: чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно минимум 33 года, в 63 года — 23 года. Если же человек накопил только 15 лет страхового стажа, оформить выплату можно будет лишь после достижения 65-летия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как рассчитывают размер пенсии

Размер пенсии по возрасту зависит от официального дохода и количества отработанных лет. ПФУ определяет его по формуле: пенсия = заработная плата × коэффициент стажа (количество отработанных лет, умноженное на оценку одного года страхового стажа и разделенное на 12 месяцев).

Например, если женщина во время трудовой деятельности получала зарплату на уровне минимальной, а ее страховой стаж составляет 15 лет, рассчитанная пенсия составит 1421 гривну в месяц.

Однако государство обязано «дотянуть» выплату до прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, поэтому человеку с 15 годами стажа ежемесячно будут доплачивать разницу — фактически на руки он получит 2595 гривен.

Что назначают, если стаж меньше 15 лет

Если страхового стажа меньше 15 лет, Пенсионный фонд, как правило, назначает социальную помощь вместо пенсии. Ее предоставляют при нескольких условиях: человек достиг соответствующего возраста (помощь по возрасту — с 65 лет) или получил инвалидность, не имеет никакой другой пенсии или государственной помощи и соответствует критерию малообеспеченности. То есть среднемесячный совокупный доход семьи за полгода не должен превышать 2595 гривен (кроме людей с инвалидностью I группы и детей).

Размер такой помощи считают в процентах от прожиточного минимума в зависимости от категории получателя:

100% — для одного ребенка, человека с инвалидностью I группы и женщины со званием «Мать-героиня»;

80% — для лиц с инвалидностью II группы;

60% — для лиц с инвалидностью III группы;

30% — для тех, кто достиг 65 лет и не имеет стажа.

Как оформить пенсию по возрасту

Подать заявление о назначении пенсии можно лично в любом сервисном центре ПФУ или онлайн — через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда. Для этого понадобятся паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, трудовая книжка (или данные о страховом стаже из реестра застрахованных лиц) и реквизиты банковского счета для зачисления выплат.

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