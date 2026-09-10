Баклажаны в духовке по этому рецепту получаются нежными и кремовыми — из них выходит универсальная закуска-намазка, которая понравится даже тем, кто не любит баклажаны.

Быстрый рецепт баклажанов в духовке мы уже публиковали — а эти баклажаны в духовке превращаются в нежную кремовую намазку. Главное — правильно запечь овощ и избавиться от лишней жидкости, которая дает горечь. Тогда даже те, кто обычно не любит баклажаны, просят добавки.

Ингредиенты для баклажанов в духовке

1 крупный баклажан

1 крупная луковица

2 столовые ложки майонеза

1 зубчик чеснока (или сушеный чеснок)

соль — по вкусу

перец — по вкусу

немного оливкового масла для жарки лука

Как приготовить баклажаны в духовке: пошагово

Положите баклажан в форму для запекания, застеленную фольгой, и запекайте при температуре 180 °C около часа, перевернув его посередине, чтобы овощ пропекся с обеих сторон. В конце баклажан должен быть мягким при нажатии.

Переложите горячий баклажан в миску и накройте пленкой, а затем фольгой — так кожица снимется гораздо легче.

Очистите баклажан от кожицы и хвостика. Выложите его в дуршлаг, сверху положите тарелку, а на нее — какой-нибудь груз. Оставьте стекать примерно на час: вместе с жидкостью уйдет и горечь.

Тем временем обжарьте лук на оливковом масле на среднем огне до золотистого цвета.

Когда жидкость стечет, мелко нарежьте баклажан и выложите его в миску.

Добавьте жареный лук без масла, измельченный или сушеный чеснок, майонез, соль и перец. Хорошо перемешайте.

Подавайте намазку на свежем багете, посыпав фетой, кусочками бекона, нарезанным яйцом или ломтиками помидоров. В холодильнике плотно закрытой она хранится до 3 дней, а для более легкой версии майонез можно заменить оливковым маслом.

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