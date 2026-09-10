99% школ Львовщины уже кормят учеников бесплатно, но в нескольких громадах дети до сих пор ждут горячих обедов. Причина — тендерные задержки и нехватка поваров.

Поддержка школьников во Львовской области в этом году расширилась: бесплатные горячие обеды уже получают ученики 99% школ региона, но в нескольких громадах дети до сих пор остаются без питания.

Об этом сообщает «Твоє місто» со ссылкой на департамент образования и науки Львовской ОВА. С 1 сентября 2026 года в Украине стартовал новый этап реформы школьного питания: бесплатные горячие обеды стали доступны всем ученикам 1–11 (12) классов коммунальных школ, обучающимся очно или в смешанном формате. В целом инициатива должна охватить около 3 миллионов детей по всей стране, а из госбюджета на этот учебный год выделили 14 миллиардов гривен.

Почему возникли задержки во Львовской области

По словам директора департамента образования и науки Львовской ОВА Олега Паски, несколько школ столкнулись с задержками во время тендерных процедур, поэтому не смогли запустить питание с первых дней сентября.

Задержки зафиксировали в таких громадах:

Жовтанецкая громада — питание начнется с 10 сентября;

Боринская, Великолюбинская и Хыровская громады — с 14 сентября;

Сколевская громада — с 1 октября.

Родители учеников из этих громад не скрывают недовольства задержкой. «Обидно, что соседние громады смогли вовремя обеспечить питание, а наши дети до сих пор не получают бесплатные обеды. Очень надеемся, что этот вопрос удастся решить как можно быстрее, чтобы дети не перебивались всякими вредными перекусами», — рассказала мама ученика 6 класса из Жовтанецкой громады.

Сколько стоит обед и почему не хватает поваров

Государственная субвенция покрывает только закупку продуктов. Базовый расчет составляет 50 гривен в день для учеников начальных классов и 60 гривен — для школьников 5–11 (12) классов. На период с сентября по ноябрь 2026 года правительство дополнительно направило громадам более 7,4 миллиарда гривен. При этом итоговая стоимость обеда зависит от громады: дополнительные расходы ложатся на местные бюджеты.

«Субвенция идет исключительно на закупку продуктов. А приготовление, работа поваров, электроэнергия, обслуживание столовой или кейтеринг — это уже зависит от громады. Ориентировочно это дополнительные свыше 10 гривен расходов на один обед», — пояснил Олег Паска.

Одна из основных проблем — нехватка персонала. Директор Жовтанецкого лицея Жанна Король рассказала, что, несмотря на оборудованную кухню, заведению пришлось привлечь кейтеринг. «В школе учится более 500 учеников, а для приготовления обедов нужно 4 повара, тогда как работает только один. Повара не хотят идти в школьные столовые, ведь зарплата около 7 тысяч гривен — это слишком мало», — отметила она.

Какие диеты учитывают и что с дистанционным обучением

Школы Львовщины подстраиваются под потребности учеников: при наличии у ребенка сахарного диабета или пищевой аллергии родителям достаточно предупредить администрацию, и блюда будут готовить по соответствующим технологическим картам. Также заведения стараются учитывать вегетарианские традиции семей.

При этом бесплатное питание рассчитано только на очную и смешанную формы обучения. Если ребенок учится дистанционно или на семейной форме, порция на него не выделяется, а денежную компенсацию за это не выплачивают.

Что делать, если в вашей школе еще не запустили питание

Родителям, в чьих школах обеды еще не стартовали, советуют обращаться к администрации заведения или в местный отдел образования. Там должны сообщить точную дату запуска питания и способ его организации — собственная кухня или кейтеринг с привозным питанием. Во Львовской ОВА уверяют: с 1 октября горячими обедами будут обеспечены все школьники региона.

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