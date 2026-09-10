В Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект №16012: людям, которые жили в неприватизированном государственном или коммунальном жилье и потеряли его из-за войны, могут разрешить оформить его в собственность и претендовать на компенсацию. Нововведение особенно актуально для военных и их семей, которые проживали в служебном жилье.

Компенсация за жилье для военных может стать доступнее — в Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект №16012, который должен закрыть давнюю правовую проблему для тех, кто жил в неприватизированном государственном или коммунальном жилье и потерял его из-за войны.

Проблема в том, что наниматель неприватизированной квартиры или дома юридически не является его владельцем, поясняет издание Kosht Media. Поэтому такой человек не имеет тех же прав на компенсацию за уничтоженное жилье, что и владелец приватизированной недвижимости. Это напрямую касается военных и их семей, которые годами жили в служебном или ведомственном жилье: после разрушения дома они фактически оставались без жилья и без права на возмещение.

Что предлагает законопроект №16012

Документ предусматривает исключение из действующих правил приватизации. Гражданам, которые имеют право приватизировать государственное или коммунальное жилье, хотят разрешить оформить его в собственность даже после того, как оно стало аварийным. Речь идет о помещениях, поврежденных или уничтоженных в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года.

Обязательным условием станет наличие акта обследования, который подтверждает повреждение или разрушение жилья. То есть сначала человек должен оформить право собственности, а уже после этого обращаться за компенсацией.

Как получить компенсацию

После приватизации бывший наниматель приобретает статус владельца недвижимости. Это позволяет ему обращаться за государственной помощью в рамках программы "єВідновлення" — в частности, если жилье было уничтожено или нуждается в восстановлении. Сам факт принятия закона, однако, не будет означать автоматической выплаты.

Пострадавшему нужно будет подтвердить право на приватизацию, пройти обследование жилья и оформить право собственности. Только после этого можно воспользоваться механизмом компенсации, предусмотренным законодательством.

Условия и порядок оформления

Сейчас законопроект №16012 только зарегистрирован в Верховной Раде, поэтому предложенный механизм заработает лишь после того, как парламент рассмотрит и примет документ. После вступления в силу процедура будет выглядеть так:

подтвердить право на приватизацию государственного или коммунального жилья;

получить акт обследования, фиксирующий повреждение или разрушение;

оформить право собственности на жилье;

обратиться за компенсацией в рамках программы "єВідновлення".

Право на компенсацию возникнет только после выполнения всех этих шагов. Точные сроки и полный перечень документов определят после окончательного принятия закона, поэтому за оформлением стоит следить по официальным сообщениям.

Ранее Politeka сообщала, компенсация за поврежденное жилье в Одессе: как быстро оформить выплату через "єВідновлення".

Также Politeka сообщала, компенсация обучения детей ветеранов в Черкасской области: кто и как может получить.