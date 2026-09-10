У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт №16012: людям, які жили в неприватизованому державному чи комунальному житлі та втратили його через війну, можуть дозволити оформити його у власність і претендувати на компенсацію. Нововведення особливо актуальне для військових та їхніх родин, які мешкали у службовому житлі.

Компенсація за житло для військових може стати доступнішою — у Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт №16012, який має закрити давню правову прогалину для тих, хто жив у неприватизованому державному чи комунальному житлі й втратив його через війну.

Проблема в тому, що наймач неприватизованої квартири чи будинку юридично не є його власником, пояснює видання Kosht Media. Тому така людина не має тих самих прав на компенсацію за знищене житло, що й власник приватизованої нерухомості. Це безпосередньо стосується військових та їхніх родин, які роками мешкали у службовому чи відомчому житлі: після того як оселю зруйнували, вони фактично залишалися без домівки і без права на відшкодування.

Що пропонує законопроєкт №16012

Документ передбачає виняток із чинних правил приватизації. Громадянам, які мають право приватизувати державне або комунальне житло, хочуть дозволити оформити його у власність навіть після того, як воно стало аварійним. Ідеться про помешкання, пошкоджені або знищені внаслідок бойових дій після 24 лютого 2022 року.

Обов'язковою умовою стане наявність акта обстеження, який підтверджує пошкодження або руйнування житла. Тобто спершу людина має оформити право власності, а вже після цього звертатися за компенсацією.

Як отримати компенсацію

Після приватизації колишній наймач набуває статусу власника нерухомості. Це дозволяє йому звертатися по державну допомогу в межах програми "єВідновлення" — зокрема, якщо житло було знищене або потребує відновлення. Сам факт ухвалення закону, однак, не означатиме автоматичної виплати.

Постраждалому потрібно буде підтвердити право на приватизацію, пройти обстеження житла та оформити право власності. Лише після цього можна скористатися механізмом компенсації, передбаченим законодавством.

Умови та порядок оформлення

Наразі законопроєкт №16012 лише зареєстрований у Верховній Раді, тож запропонований механізм запрацює лише після того, як парламент розгляне та ухвалить документ. Після набуття чинності процедура виглядатиме так:

підтвердити право на приватизацію державного або комунального житла;

отримати акт обстеження, що фіксує пошкодження чи руйнування;

оформити право власності на житло;

звернутися за компенсацією в межах програми "єВідновлення".

Право на компенсацію виникне лише після виконання всіх цих кроків. Точні строки та повний перелік документів визначать після остаточного ухвалення закону, тож за оформленням варто стежити за офіційними повідомленнями.

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