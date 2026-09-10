Безе — легкий десерт, который буквально тает во рту. Этот рецепт помогает получить белоснежные и хрустящие безе-корзиночки со сливочным кремом и ягодами дома.

Рецепт домашнего безе мы уже публиковали — а безе-корзиночки со сливочным кремом и ягодами требуют особого терпения, чтобы остаться белоснежными и хрустящими.

Безе готовится всего из двух главных ингредиентов — яичных белков и сахара. Секрет белоснежного цвета и приятного хруста — в медленном высушивании при низкой температуре, поэтому запасайтесь временем.

Ингредиенты для безе-корзиночек

Для безе:

3 яичных белка;

1 стакан сахара (примерно 200 г);

щепотка кремортартара (винного камня).

Сливочный крем:

2 стакана жирных сливок (примерно 480 мл);

1/2 стакана сахара (примерно 100 г);

1 столовая ложка ванильного экстракта.

Дополнительно:

200–300 г ягод на выбор (ежевика, малина, черника или клубника);

50 г шоколада, мелко нарубленного;

50 мл горячих сливок для ганаша.

Как приготовить безе: пошагово

Подготовьте кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром около 6 мм или насадкой-звездочкой. Наденьте мешок на высокий стакан, противень застелите пергаментом. Разогрейте духовку до 65 °C; если плита не опускается так низко, включите 90 °C.

Начните взбивать 3 яичных белка на низкой скорости. Когда они утроятся в объеме, станут белыми и пенистыми, начинайте всыпать сахар по одной столовой ложке. Взбивайте еще 10–15 минут, пока безе не станет густым, белым и глянцевым: поднятый венчик должен оставлять мягкий «клювик», который слегка загибается на кончике.

Переложите безе в мешок и закрутите конец. На пергаменте сделайте кружочки диаметром примерно 5 см: сначала выложите спираль, затем пройдитесь по краю дважды, формируя бортики корзиночки.

Сушите безе 2–3 часа при 65 °C или около 1,5 часа при 90 °C. Перед тем как вынимать, убедитесь, что безе полностью высохло: достаньте одну корзиночку, остудите — она должна быть легкой и глухо звучать при постукивании. Если нет, верните ее в духовку и досушите.

Для ганаша залейте 50 г рубленого шоколада 50 мл горячих сливок, подождите 1–2 минуты и перемешайте до однородности. Нанесите ганаш на внутреннюю часть каждой корзиночки, позволяя ему немного стекать по стенкам.

Для крема взбейте охлажденные сливки с ванильным экстрактом до густоты, добавьте сахар и взбейте еще несколько секунд. Наполните безе-корзиночки кремом и сверху выложите ягоды.

Подавайте безе сразу после наполнения кремом — в течение 2–3 часов, пока корзиночки остаются хрустящими. Само безе можно приготовить за день-два и хранить в закрытом контейнере подальше от влаги.

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