Рецепт домашнього безе ми вже публікували — а безе-кошики з вершковим кремом і ягодами вимагають особливого терпіння, щоб залишитися білосніжними й хрусткими.
Безе готується всього з двох головних інгредієнтів — яєчних білків і цукру. Секрет сніжно-білого кольору та приємного хрускоту — у повільному висушуванні за низької температури, тож запасайтеся часом.
Інгредієнти для безе-кошиків
Для безе:
- 3 яєчні білки;
- 1 склянка цукру (приблизно 200 г);
- дрібка кремортартару (винного каменю).
Вершковий крем:
- 2 склянки жирних вершків (приблизно 480 мл);
- 1/2 склянки цукру (приблизно 100 г);
- 1 столова ложка ванільного екстракту.
Додатково:
- 200–300 г ягід на вибір (ожина, малина, лохина чи полуниця);
- 50 г шоколаду, дрібно посіченого;
- 50 мл гарячих вершків для ганашу.
Як приготувати безе: покроково
Підготуйте кондитерський мішок із круглою насадкою діаметром близько 6 мм або насадкою-зірочкою. Надіньте мішок на високу склянку, деко застеліть пергаментом. Розігрійте духовку до 65 °C; якщо плита не опускається так низько, увімкніть 90 °C.
Почніть збивати 3 яєчні білки на низькій швидкості. Коли вони потрояться в об’ємі, стануть білими й пінистими, починайте всипати цукор по одній столовій ложці. Збивайте ще 10–15 хвилин, поки безе не стане густим, білим і глянцевим: піднятий вінчик має лишати м’який «дзьобик», який трохи загинається на кінчику.
Перекладіть безе в мішок і закрутіть кінець. На пергаменті зробіть кружечки діаметром приблизно 5 см: спочатку викладіть спіраль, потім пройдіться по краю двічі, формуючи бортики кошика.
Сушіть безе 2–3 години за 65 °C або близько 1,5 години за 90 °C. Перед тим як виймати, переконайтеся, що безе повністю висохло: дістаньте один кошик, охолодіть — він має бути легким і порожньо звучати під час постукування. Якщо ні, поверніть його в духовку й досушіть.
Для ганашу залийте 50 г рубленого шоколаду 50 мл гарячих вершків, зачекайте 1–2 хвилини й перемішайте до однорідності. Нанесіть ганаш на внутрішню частину кожного кошика, дозволяючи йому трохи стікати по стінках.
Для крему збийте охолоджені вершки з ванільним екстрактом до густоти, додайте цукор і збийте ще кілька секунд. Наповніть безе-кошики кремом і зверху викладіть ягоди.
Подавайте безе одразу після наповнення кремом — протягом 2–3 годин, поки кошики лишаються хрусткими. Самі безе можна приготувати за день-два й зберігати в закритому контейнері подалі від вологи.
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