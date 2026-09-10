Безе — легкий десерт, який буквально тане в роті. Цей рецепт допомагає отримати білосніжні й хрусткі безе-кошики з вершковим кремом і ягодами вдома.

Рецепт домашнього безе ми вже публікували — а безе-кошики з вершковим кремом і ягодами вимагають особливого терпіння, щоб залишитися білосніжними й хрусткими.

Безе готується всього з двох головних інгредієнтів — яєчних білків і цукру. Секрет сніжно-білого кольору та приємного хрускоту — у повільному висушуванні за низької температури, тож запасайтеся часом.

Інгредієнти для безе-кошиків

Для безе:

3 яєчні білки;

1 склянка цукру (приблизно 200 г);

дрібка кремортартару (винного каменю).

Вершковий крем:

2 склянки жирних вершків (приблизно 480 мл);

1/2 склянки цукру (приблизно 100 г);

1 столова ложка ванільного екстракту.

Додатково:

200–300 г ягід на вибір (ожина, малина, лохина чи полуниця);

50 г шоколаду, дрібно посіченого;

50 мл гарячих вершків для ганашу.

Як приготувати безе: покроково

Підготуйте кондитерський мішок із круглою насадкою діаметром близько 6 мм або насадкою-зірочкою. Надіньте мішок на високу склянку, деко застеліть пергаментом. Розігрійте духовку до 65 °C; якщо плита не опускається так низько, увімкніть 90 °C.

Почніть збивати 3 яєчні білки на низькій швидкості. Коли вони потрояться в об’ємі, стануть білими й пінистими, починайте всипати цукор по одній столовій ложці. Збивайте ще 10–15 хвилин, поки безе не стане густим, білим і глянцевим: піднятий вінчик має лишати м’який «дзьобик», який трохи загинається на кінчику.

Перекладіть безе в мішок і закрутіть кінець. На пергаменті зробіть кружечки діаметром приблизно 5 см: спочатку викладіть спіраль, потім пройдіться по краю двічі, формуючи бортики кошика.

Сушіть безе 2–3 години за 65 °C або близько 1,5 години за 90 °C. Перед тим як виймати, переконайтеся, що безе повністю висохло: дістаньте один кошик, охолодіть — він має бути легким і порожньо звучати під час постукування. Якщо ні, поверніть його в духовку й досушіть.

Для ганашу залийте 50 г рубленого шоколаду 50 мл гарячих вершків, зачекайте 1–2 хвилини й перемішайте до однорідності. Нанесіть ганаш на внутрішню частину кожного кошика, дозволяючи йому трохи стікати по стінках.

Для крему збийте охолоджені вершки з ванільним екстрактом до густоти, додайте цукор і збийте ще кілька секунд. Наповніть безе-кошики кремом і зверху викладіть ягоди.

Подавайте безе одразу після наповнення кремом — протягом 2–3 годин, поки кошики лишаються хрусткими. Самі безе можна приготувати за день-два й зберігати в закритому контейнері подалі від вологи.

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