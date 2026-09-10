99% шкіл Львівщини вже годують учнів безкоштовно, але в кількох громадах діти досі чекають на гарячі обіди. Причина — тендерні затримки та брак кухарів.

Підтримка школярів у Львівській області цього року розширилася: безкоштовні гарячі обіди вже отримують учні 99% шкіл регіону, але в кількох громадах діти досі лишаються без харчування.

Про це повідомляє «Твоє місто» з посиланням на департамент освіти і науки Львівської ОВА. З 1 вересня 2026 року в Україні стартував новий етап реформи шкільного харчування: безоплатні гарячі обіди стали доступними для всіх учнів 1–11 (12) класів комунальних шкіл, які навчаються очно або в змішаному форматі. Загалом ініціатива має охопити близько 3 мільйонів дітей по всій країні, а з держбюджету на цей навчальний рік виділили 14 мільярдів гривень.

Чому виникли затримки на Львівщині

За словами директора департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олега Паски, кілька шкіл стикнулися із затримками під час тендерних процедур, тож не змогли запустити харчування з перших днів вересня.

Затримки зафіксували в таких громадах:

Жовтанецька громада — харчування розпочнеться з 10 вересня;

Боринська, Великолюбінська та Хирівська громади — з 14 вересня;

Сколівська громада — з 1 жовтня.

Батьки учнів із цих громад не приховують невдоволення затримкою. «Прикро, що сусідні громади змогли вчасно забезпечити харчування, а наші діти досі не отримують безкоштовні обіди. Дуже надіємось, що це питання вдасться вирішити якнайшвидше, аби діти не перебивались всілякими шкідливими перекусами», — розповіла мама учня 6 класу із Жовтанецької громади.

Скільки коштує обід і чому бракує кухарів

Державна субвенція покриває лише закупівлю продуктів. Базовий розрахунок становить 50 гривень на день для учнів початкових класів і 60 гривень — для школярів 5–11 (12) класів. На період із вересня по листопад 2026 року уряд додатково спрямував громадам понад 7,4 мільярда гривень. При цьому підсумкова вартість обіду залежить від громади: додаткові витрати лягають на місцеві бюджети.

«Субвенція йде виключно на закупівлю продуктів. А приготування, робота кухарів, електроенергія, обслуговування їдальні чи кейтеринг — це вже залежить від громади. Орієнтовно це додаткові понад 10 гривень видатків на один обід», — пояснив Олег Паска.

Одна з основних проблем — брак персоналу. Директорка Жовтанецького ліцею Жанна Король розповіла, що попри обладнану кухню закладу довелося залучити кейтеринг. «У школі навчається понад 500 учнів, а для приготування обідів потрібно 4 кухарі, тоді як працює лише один. Кухарі не хочуть йти у шкільні їдальні, бо зарплата близько 7 тисяч гривень — це занадто мало», — зазначила вона.

Які дієти враховують та що з дистанційним навчанням

Школи Львівщини підлаштовуються під потреби учнів: за наявності в дитини цукрового діабету чи харчової алергії батькам достатньо попередити адміністрацію, і страви готуватимуть за відповідними технологічними картами. Також заклади намагаються враховувати вегетаріанські традиції родин.

Водночас безоплатне харчування розраховане лише на очну та змішану форми навчання. Якщо дитина навчається дистанційно або на сімейній формі, порція на неї не виділяється, а грошову компенсацію за це не виплачують.

Що робити, якщо у вашій школі ще не запустили харчування

Батькам, у чиїх школах обіди досі не стартували, радять звертатися до адміністрації закладу або до місцевого відділу освіти. Там мають повідомити точну дату запуску харчування та спосіб його організації — чи це власна кухня, чи кейтеринг із привозним харчуванням. У Львівській ОВА запевняють: з 1 жовтня гарячими обідами будуть забезпечені всі школярі регіону.

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