Гуляш — ситна угорська страва з яловичини, що особливо смакує в холодні вечори. У цьому рецепті м'ясо спершу обвалюють у борошні та обсмажують, тож підлива виходить густою, а яловичина — ніжною.

Рецепт соковитої печені з яловичини ми вже публікували — а гуляш потребує зовсім іншого підходу: яловичина тут довго томиться разом із паприкою, помідорами та перцем і стає особливо м'якою. Це ситна угорська страва, яку зручно готувати у великій каструлі з товстим дном і подавати одразу всій родині.

Інгредієнти для гуляшу

4 ст. л. оливкової олії;

700 г яловичини для тушкування, нарізаної шматками;

30 г пшеничного борошна;

1 велика цибулина, тонко нарізана;

2 зубчики часнику, дрібно посічені;

1 зелений перець, без насіння, тонко нарізаний;

1 червоний перець, без насіння, тонко нарізаний;

2 ст. л. томатної пасти;

2 ст. л. паприки;

2 великі помідори, порізані кубиками;

75 мл сухого білого вина;

300 мл яловичого бульйону;

2 ст. л. листя петрушки;

150 мл сметани;

сіль і свіжомелений чорний перець — до смаку.

Як приготувати гуляш: покроково

Розігрійте духовку до 160 °C (140 °C із конвекцією).

У жароміцній каструлі або каструлі з товстим дном розігрійте 1 ст. л. оливкової олії. Шматки яловичини обваляйте в борошні й добре підрум'яньте трьома партіями, додаючи по 1 ст. л. олії на кожну партію. Обсмажене м'ясо відкладіть.

Додайте в каструлю ще 1 ст. л. олії, потім цибулю, часник і обидва перці. Смажте до м'якості приблизно 5–10 хвилин.

Поверніть яловичину в каструлю разом із томатною пастою та паприкою. Готуйте, помішуючи, 2 хвилини.

Додайте нарізані помідори, біле вино та яловичий бульйон. Накрийте кришкою й запікайте в духовці 1 год 30 хв – 2 год. Або ж накрийте кришкою й тушкуйте на плиті на слабкому вогні близько години, знявши кришку за 45 хвилин.

Посипте листям петрушки, добре посоліть і поперчіть свіжомеленим перцем. Вмішайте сметану й подавайте.

Гуляш найкраще подавати гарячим, додавши ложку сметани безпосередньо в тарілку. Страва добре зберігається в холодильнику й стає ще смачнішою наступного дня, тому її зручно готувати з запасом.

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