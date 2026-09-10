Рецепт соковитої печені з яловичини ми вже публікували — а гуляш потребує зовсім іншого підходу: яловичина тут довго томиться разом із паприкою, помідорами та перцем і стає особливо м'якою. Це ситна угорська страва, яку зручно готувати у великій каструлі з товстим дном і подавати одразу всій родині.
Інгредієнти для гуляшу
- 4 ст. л. оливкової олії;
- 700 г яловичини для тушкування, нарізаної шматками;
- 30 г пшеничного борошна;
- 1 велика цибулина, тонко нарізана;
- 2 зубчики часнику, дрібно посічені;
- 1 зелений перець, без насіння, тонко нарізаний;
- 1 червоний перець, без насіння, тонко нарізаний;
- 2 ст. л. томатної пасти;
- 2 ст. л. паприки;
- 2 великі помідори, порізані кубиками;
- 75 мл сухого білого вина;
- 300 мл яловичого бульйону;
- 2 ст. л. листя петрушки;
- 150 мл сметани;
- сіль і свіжомелений чорний перець — до смаку.
Як приготувати гуляш: покроково
Розігрійте духовку до 160 °C (140 °C із конвекцією).
У жароміцній каструлі або каструлі з товстим дном розігрійте 1 ст. л. оливкової олії. Шматки яловичини обваляйте в борошні й добре підрум'яньте трьома партіями, додаючи по 1 ст. л. олії на кожну партію. Обсмажене м'ясо відкладіть.
Додайте в каструлю ще 1 ст. л. олії, потім цибулю, часник і обидва перці. Смажте до м'якості приблизно 5–10 хвилин.
Поверніть яловичину в каструлю разом із томатною пастою та паприкою. Готуйте, помішуючи, 2 хвилини.
Додайте нарізані помідори, біле вино та яловичий бульйон. Накрийте кришкою й запікайте в духовці 1 год 30 хв – 2 год. Або ж накрийте кришкою й тушкуйте на плиті на слабкому вогні близько години, знявши кришку за 45 хвилин.
Посипте листям петрушки, добре посоліть і поперчіть свіжомеленим перцем. Вмішайте сметану й подавайте.
Гуляш найкраще подавати гарячим, додавши ложку сметани безпосередньо в тарілку. Страва добре зберігається в холодильнику й стає ще смачнішою наступного дня, тому її зручно готувати з запасом.
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