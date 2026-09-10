У Житомирі завершують будівництво чотирьох будинків для переселенців. У міськраді розповіли, коли планують здати комплекс на 116 квартир в експлуатацію та що отримають майбутні мешканці.

Безкоштовне житло для ВПО у Житомирській області знову в центрі уваги: на провулку Червоному добудовують житловий комплекс на 116 квартир, і в міськраді показали, в якому стані зараз перебуває об'єкт.

Про це 9 вересня повідомила пресслужба Житомирської міської ради. Представники депутатської бюджетної комісії спільно з керівництвом міста відвідали будівельний майданчик, аби оцінити поточний стан робіт.

«Оглянули територію майданчика, протирадіаційне укриття, квартири, де будівельні й оздоблювальні роботи вже завершені та встановлено меблі, а також будинки, де роботи ще тривають. Проєкт поступово переходить у завершальну фазу», — йдеться в повідомленні.

Загалом у межах проєкту облаштують 116 квартир. Їх передаватимуть мешканцям із завершеним внутрішнім оздобленням, меблями та необхідною побутовою технікою — тобто сім'ї заселятимуться у повністю готові до проживання помешкання. Проживати в комплексі зможуть понад 400 внутрішньо переміщених осіб.

Окрему увагу в проєкті приділяють безпеці. Після завершення робіт комплекс матиме сучасну захисну споруду цивільного захисту — протирадіаційне укриття, облаштоване відповідно до чинних державних будівельних норм.

Завершити будівництво планують до кінця 2026 року. Водночас у міськраді зауважують, що терміни гальмують об'єктивні чинники воєнного стану: брак кваліфікованих працівників, повітряні тривоги та вимушені зупинки робіт, перебої з електропостачанням і логістичні труднощі.

Проєкт фінансується Європейським Союзом і реалізується під управлінням Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) в межах програми «Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні». У Житомирі за цією програмою зводять чотири житлові будинки на 116 квартир.

За даними міськради, ще наприкінці квітня 2026 року комплекс був готовий на 80%, а один із чотирьох будинків фактично перебував на фінальній стадії. Для порівняння: у жовтні 2024-го проєкт вартістю понад 460 млн грн був готовий лише на 16%.

Хто зможе заселитися

Нові квартири розраховані на внутрішньо переміщених осіб, що перебувають на обліку в Житомирі. Точний порядок розподілу помешкань у міськраді наразі не оприлюднили, тож переселенцям радять стежити за офіційними оголошеннями Житомирської міської ради або звертатися за консультацією до місцевого управління соціальної політики.

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