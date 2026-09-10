В Житомире завершают строительство четырех домов для переселенцев. В мэрии рассказали, когда планируют сдать комплекс на 116 квартир в эксплуатацию и что получат будущие жильцы.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Житомирской области снова в центре внимания: на переулке Червоном достраивают жилой комплекс на 116 квартир, и в мэрии показали, в каком состоянии сейчас находится объект.

Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба Житомирского городского совета. Представители депутатской бюджетной комиссии вместе с руководством города посетили строительную площадку, чтобы оценить текущее состояние работ.

«Осмотрели территорию площадки, противорадиационное укрытие, квартиры, где строительные и отделочные работы уже завершены и установлена мебель, а также дома, где работы еще продолжаются. Проект постепенно переходит в завершающую фазу», — говорится в сообщении.

Всего в рамках проекта оборудуют 116 квартир. Их будут передавать жильцам с завершенной внутренней отделкой, мебелью и необходимой бытовой техникой — то есть семьи будут заселяться в полностью готовые к проживанию квартиры. Проживать в комплексе смогут более 400 внутренне перемещенных лиц.

Отдельное внимание в проекте уделяют безопасности. После завершения работ комплекс будет иметь современное защитное сооружение гражданской защиты — противорадиационное укрытие, обустроенное в соответствии с действующими государственными строительными нормами.

Завершить строительство планируют до конца 2026 года. В то же время в мэрии отмечают, что сроки тормозят объективные факторы военного положения: нехватка квалифицированных работников, воздушные тревоги и вынужденные остановки работ, перебои с электроснабжением и логистические трудности.

Проект финансируется Европейским Союзом и реализуется под управлением Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) в рамках программы «Жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и восстановление освобожденных городов в Украине». В Житомире по этой программе возводят четыре жилых дома на 116 квартир.

По данным мэрии, еще в конце апреля 2026 года комплекс был готов на 80%, а один из четырех домов фактически находился на финальной стадии. Для сравнения: в октябре 2024-го проект стоимостью более 460 млн грн был готов лишь на 16%.

Кто сможет заселиться

Новые квартиры рассчитаны на внутренне перемещенных лиц, которые находятся на учете в Житомире. Точный порядок распределения жилья в мэрии пока не обнародовали, поэтому переселенцам советуют следить за официальными объявлениями Житомирского городского совета или обращаться за консультацией в местное управление социальной политики.

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