Российские удары по продовольственным складам и логистическим центрам вызвали дефицит продуктов в Киеве и области.

Дефицит продуктов в Киеве и области стал следствием российских ударов по складам — о перебоях с поставками сообщает The Guardian. Атаки на продовольственные склады и логистические цепочки возле нескольких украинских городов уже привели к нехватке отдельных товаров в магазинах.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что в результате последних атак уничтожены или существенно повреждены логистические центры всех ведущих украинских сетей супермаркетов — Novus, ATB, Silpo и Fora. «Эта волна ударов — самая масштабная с начала полномасштабного вторжения», — подчеркнул министр.

По словам Высоцкого, из-за атак на складскую инфраструктуру продукты могут подорожать примерно на 2,5%. В то же время представители бизнеса допускают значительно более серьезное влияние — до 15%.

Соучредитель Bureau of Wine Дмитрий Крымский, компания которого управляет сетью Goodwine, рассказал, что один из складов возле Киева атаковали 1 сентября. В результате удара уничтожено товаров примерно на четыре миллиона евро. Подорожание будет связано не с физической нехваткой товаров, а с расходами на перестройку логистики, пояснил он.

Крымский рассматривает перенос части складов в Польшу, использование подземных помещений и распределение запасов между небольшими объектами. По его прогнозу, цены в его компании могут вырасти примерно на 5%. С начала вторжения склады компании атаковали уже трижды: в 2022 году уничтожено товаров на 15 миллионов евро, в июле этого года — на 1,5 миллиона евро.

В ночь на среду атаковали один из главных складов Всемирной организации здравоохранения с гуманитарной помощью на окраине Киева. Фармкомпания Biokon сообщила об уничтожении запаса медикаментов примерно на три месяца и приостановила деятельность. Еще 27 августа российские войска уничтожили склад Детского фонда ООН UNICEF в поселке Чубинское на Киевщине.

Массовой скупки продуктов, как в 2022 году, сейчас нет, однако сеть АТБ уже ограничила продажу части товаров до шести единиц в одни руки. Киев с конца августа почти ежедневно подвергается ударам дронов и ракет.

Ранее Politeka сообщала, обстрелы складов в Киеве: продукты могут подорожать до 15% — пострадали АТБ, «Сильпо» и «Фора».

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