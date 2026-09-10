Російські удари по продовольчих складах і логістичних центрах спричинили дефіцит продуктів у Києві та області.

Дефіцит продуктів у Києві та області став наслідком російських ударів по складах — про перебої з постачанням повідомляє The Guardian. Атаки на продовольчі склади та логістичні ланцюги поблизу кількох українських міст уже призвели до нестачі окремих товарів у магазинах.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що внаслідок останніх атак знищені або суттєво пошкоджені логістичні центри всіх провідних українських мереж супермаркетів — Novus, ATB, Silpo та Fora. «Ця хвиля ударів є наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення», — наголосив міністр.

За словами Висоцького, через атаки на складську інфраструктуру продукти можуть подорожчати приблизно на 2,5%. Водночас представники бізнесу допускають значно серйозніший вплив — до 15%.

Співзасновник Bureau of Wine Дмитро Кримський, компанія якого керує мережею Goodwine, розповів, що один зі складів поблизу Києва атакували 1 вересня. Унаслідок удару знищено товарів приблизно на чотири мільйони євро. Подорожчання буде пов'язане не з фізичною нестачею товарів, а з витратами на перебудову логістики, пояснив він.

Кримський розглядає перенесення частини складів до Польщі, використання підземних приміщень і розподіл запасів між невеликими об'єктами. За його прогнозом, ціни в його компанії можуть зрости приблизно на 5%. Від початку вторгнення склади компанії атакували вже тричі: у 2022 році знищено товарів на 15 мільйонів євро, у липні цього року — на 1,5 мільйона євро.

У ніч на середу атакували один із головних складів Всесвітньої організації охорони здоров'я з гуманітарною допомогою на околиці Києва. Фармкомпанія Biokon повідомила про знищення запасу медикаментів приблизно на три місяці та призупинила діяльність. Ще 27 серпня російські війська знищили склад Дитячого фонду ООН UNICEF у селищі Чубинське на Київщині.

Масового скуповування продуктів, як у 2022 році, зараз немає, однак мережа АТБ уже обмежила продаж частини товарів до шести одиниць в одні руки. Київ від кінця серпня майже щодня зазнає ударів дронами та ракетами.

Раніше Politeka повідомляла, обстріли складів у Києві: продукти можуть подорожчати до 15% — постраждали АТБ, «Сільпо» і «Фора».

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