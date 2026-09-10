З 10 вересня станції київського метро закриватимуться на вхід на годину пізніше. Зміну графіка пов'язують зі скороченням комендантської години, яка тепер триває з 01:00 до 05:00.

Графік роботи метро в Києві змінюється з 10 вересня — станції підземки закриватимуться на вхід на годину пізніше, ніж зазвичай. Причина — скорочення комендантської години до проміжку з 01:00 до 05:00.

Про новий графік повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Через рішення Уряду та Ради оборони Києва щодо комендантської години столична влада подовжила вечірню роботу метрополітену та ключових маршрутів наземного громадського транспорту.

Як тепер працюватиме метрополітен

Усі станції метро закриватимуться на вхід на одну годину пізніше. Для прикладу: вестибюлі станції «Університет» працюватимуть на вхід до 23:38 замість 22:38. Графік розрахований так, що пасажир, який зайшов на станцію до моменту закриття, гарантовано доїде до потрібної зупинки. У режимі укриття метрополітен і надалі працює цілодобово.

Наземний транспорт та рух під час тривог

Рейси з найбільшим пасажиропотоком курсуватимуть у середньому на 60 хвилин довше ввечері. Час ранкових відправлень залишається без змін, а точний розклад кожного маршруту оприлюднено на сайті «Київпастрансу».

Окремо змінюються правила руху під час повітряних тривог. З 10 вересня поїзди «зеленої» гілки метро курсуватимуть через Південний міст без зупинок за умов дії «жовтого» рівня загрози. У разі оголошення «червоного» рівня рух відкритою ділянкою перекриватиметься. Робота «червоної» гілки залишається за попереднім обмеженим алгоритмом.

Нічні автобуси від вокзалу

Також з ночі 10 вересня в Києві розпочинають роботу чотири тимчасові нічні автобусні маршрути від Центрального залізничного вокзалу. Вони мають допомогти пасажирам дістатися додому після завершення роботи метро.

Як дізнатися точний розклад

Актуальний графік руху наземного транспорту опубліковано на офіційному сайті комунального підприємства «Київпастранс». Час закриття конкретної станції метро варто уточнювати на сайті КП «Київський метрополітен» або за оголошеннями безпосередньо на станціях.

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