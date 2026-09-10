С 10 сентября станции киевского метро будут закрываться на вход на час позже. Изменение графика связывают с сокращением комендантского часа, который теперь длится с 01:00 до 05:00.

График работы метро в Киеве меняется с 10 сентября — станции подземки будут закрываться на вход на час позже, чем обычно. Причина — сокращение комендантского часа до промежутка с 01:00 до 05:00.

О новом графике сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. Из-за решения Правительства и Совета обороны Киева по комендантскому часу столичные власти продлили вечернюю работу метрополитена и ключевых маршрутов наземного общественного транспорта.

Как теперь будет работать метрополитен

Все станции метро будут закрываться на вход на один час позже. К примеру: вестибюли станции «Университет» будут работать на вход до 23:38 вместо 22:38. График рассчитан так, что пассажир, зашедший на станцию до момента закрытия, гарантированно доедет до нужной остановки. В режиме укрытия метрополитен и дальше работает круглосуточно.

Наземный транспорт и движение во время тревог

Рейсы с наибольшим пассажиропотоком будут курсировать в среднем на 60 минут дольше вечером. Время утренних отправлений остается без изменений, а точное расписание каждого маршрута опубликовано на сайте «Киевпастранса».

Отдельно меняются правила движения во время воздушных тревог. С 10 сентября поезда «зеленой» ветки метро будут курсировать через Южный мост без остановок при условии действия «желтого» уровня угрозы. В случае объявления «красного» уровня движение по открытому участку будет перекрываться. Работа «красной» ветки остается по предыдущему ограниченному алгоритму.

Ночные автобусы от вокзала

Также с ночи 10 сентября в Киеве начинают работу четыре временных ночных автобусных маршрута от Центрального железнодорожного вокзала. Они должны помочь пассажирам добраться домой после завершения работы метро.

Как узнать точное расписание

Актуальный график движения наземного транспорта опубликован на официальном сайте коммунального предприятия «Киевпастранс». Время закрытия конкретной станции метро стоит уточнять на сайте КП «Киевский метрополитен» или по объявлениям непосредственно на станциях.

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