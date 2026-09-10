Гуляш — сытное венгерское блюдо из говядины, которое особенно приятно готовить холодными вечерами. В этом рецепте мясо сначала обваливают в муке и обжаривают, поэтому подлива получается густой, а говядина — нежной.

Рецепт сочного жаркого из говядины мы уже публиковали — а гуляш требует совсем другого подхода: говядина здесь долго томится вместе с паприкой, помидорами и перцем и становится особенно мягкой. Это сытное венгерское блюдо, которое удобно готовить в большой кастрюле с толстым дном и подавать сразу всей семье.

Ингредиенты для гуляша

4 ст. л. оливкового масла;

700 г говядины для тушения, нарезанной кусками;

30 г пшеничной муки;

1 большая луковица, тонко нарезанная;

2 зубчика чеснока, мелко порубленные;

1 зелёный перец, без семян, тонко нарезанный;

1 красный перец, без семян, тонко нарезанный;

2 ст. л. томатной пасты;

2 ст. л. паприки;

2 больших помидора, нарезанных кубиками;

75 мл сухого белого вина;

300 мл говяжьего бульона;

2 ст. л. листьев петрушки;

150 мл сметаны;

соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Как приготовить гуляш: пошагово

Разогрейте духовку до 160 °C (140 °C с конвекцией).

В жаропрочной кастрюле или кастрюле с толстым дном разогрейте 1 ст. л. оливкового масла. Куски говядины обваляйте в муке и хорошо подрумяньте тремя партиями, добавляя по 1 ст. л. масла на каждую партию. Обжаренное мясо отложите.

Добавьте в кастрюлю ещё 1 ст. л. масла, затем лук, чеснок и оба перца. Обжаривайте до мягкости примерно 5–10 минут.

Верните говядину в кастрюлю вместе с томатной пастой и паприкой. Готовьте, помешивая, 2 минуты.

Добавьте нарезанные помидоры, белое вино и говяжий бульон. Накройте крышкой и запекайте в духовке 1 ч 30 мин – 2 ч. Либо накройте крышкой и тушите на плите на слабом огне около часа, сняв крышку за 45 минут.

Посыпьте листьями петрушки, хорошо посолите и поперчите свежемолотым перцем. Вмешайте сметану и подавайте.

Гуляш лучше всего подавать горячим, добавив ложку сметаны прямо в тарелку. Блюдо хорошо хранится в холодильнике и становится ещё вкуснее на следующий день, поэтому его удобно готовить с запасом.

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