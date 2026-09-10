Военнослужащий, чей рапорт о переводе игнорируют или безосновательно отклоняют, вправе защитить себя — от жалобы высшему командованию до обращения в суд. Адвокат Максим Колошкин рассказал, куда жаловаться и какие доказательства собрать.

Рапорт военных в служебных вопросах иногда просто «зависает» без ответа. Если командир игнорирует документ о переводе или отклоняет его без объяснений, военнослужащий имеет полное право на жалобу. Об этом рассказал адвокат Максим Колошкин, передаёт Новини.LIVE.

Главное правило — не верить устным обещаниям. К каждой новой жалобе нужно прилагать собранные ранее доказательства, чтобы показать всю хронологию нарушений. Если же отказ принять документ сопровождается насилием или угрозами — это уже уголовное преступление, и обращаться нужно не к высшему руководству, а сразу в прокуратуру или орган досудебного расследования.

Алгоритм действий в зависимости от ситуации

Если рапорт вообще отказываются принимать или регистрировать — жалобу пишут непосредственному командиру или в вышестоящий орган военного управления. Если документ приняли, но все сроки истекли без ответа — обращаются в высшее командование, Министерство обороны или Военному омбудсмену. Если отказали без конкретных причин или вы с ними не согласны — решение обжалуется через высшее командование, Минобороны, омбудсмена или административный суд.

Жалоба высшему командованию

Это первый шаг, если непосредственный начальник затягивает процесс. Например, когда командир батальона игнорирует рапорт, жалобу пишут на командира бригады. В новом обращении не нужно просто дублировать просьбу о переводе — следует чётко объяснить, что документ уже подавался, но ответа нет или он незаконный. Указывают даты предыдущих рапортов, кому их передавали и в чём именно заключается нарушение.

Помощь от Министерства обороны

Когда жалобы на уровне части не дают результата, невозможно найти ответственного командира или существует давление, стоит обратиться в Министерство обороны Украины. Документы отправляют по почте по адресу ведомства: 03168, г. Киев, проспект Воздушных Сил, 6, по электронной почте на zvernmou@post.mil.gov.ua или через форму на сайте министерства. Работает круглосуточная горячая линия 1512, однако для надёжной фиксации доказательств лучше использовать письменный формат.

Как оформить обращение в Минобороны

В письме обязательно указывают свои ФИО и контакты, суть проблемы, краткую хронологию событий и прилагают копии всех предыдущих обращений. Копии рапортов, скриншоты из «Армия+», почтовые квитанции, описи вложений и копии заявлений о проверке статуса документа прилагают к каждой жалобе.

Защита Военного омбудсмена

Эта институция занимается нарушениями прав военных, в частности в вопросах перемещения и прохождения службы. Жалобы принимаются по электронной почте skarha@milomb.gov.ua или через сайт Офиса. Обращения рассматриваются в течение 10 рабочих дней, а если жизни или здоровью бойца что-то угрожает — доступно ускоренное рассмотрение всего за три дня. Важно понимать: Офис не может издать приказ о переводе вместо командира, но имеет право инициировать проверку или передать дело в компетентные органы.

Судебное обжалование

Если ни один из способов не сработал, остаётся подать иск в окружной административный суд. Сделать это нужно в течение одного месяца со дня, когда вы узнали о нарушении своих прав. Суд, как и омбудсмен, не переводит военнослужащего и не гарантирует, что рапорт точно одобрят, — судьи лишь проверяют, соблюдало ли командование законную процедуру и сроки.

Что приложить к иску

В исковом заявлении указывают данные суда, ответчика и чёткое требование. К пакету документов прилагают все копии рапортов, чеки, скриншоты, а также квитанцию об уплате судебного сбора или документы, освобождающие от него.

В целом военнослужащие имеют полное право бороться с любыми противоправными действиями командиров — от сокращения выплат до сомнительных заключений медкомиссии. В каждом случае ключевое — фиксировать каждый шаг документально.