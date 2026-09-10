Единоразовая помощь на отопление в Запорожской области составляет 19 400 гривен на одно домохозяйство. Такую выплату правительство ввело для наиболее уязвимых семей, проживающих в прифронтовых громадах. Всего деньги должны получить более 380 тысяч домохозяйств, в которых проживает около миллиона человек.

На программу привлекли более 7,4 млрд гривен от международных и украинских гуманитарных организаций. Выплаты финансируют, в частности, ЮНИСЕФ, Украинский Красный Крест, УВКБ ООН и другие доноры, сообщает РІА-Південь.

Кто имеет право на 19 400 гривен

Размер помощи одинаков в обоих механизмах программы — 19 400 гривен на семью, независимо от количества людей в ней и количества категорий, которым соответствуют члены семьи. Право на выплату имеет домохозяйство, в составе которого есть хотя бы один человек из определенных категорий.

Речь идет о семьях, которые получают: пенсию по инвалидности; жилищную субсидию; субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива; помощь на детей одиноким матерям; помощь при рождении ребенка; помощь на детей в многодетных семьях; государственную соцпомощь людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью; помощь людям без права на пенсию и помощь по уходу; помощь на проживание ВПЛ; помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Отдельно выплату могут оформить те, кто на момент обращения не получает соответствующую социальную выплату, но имеет установленную инвалидность, относится к многодетной семье или является одиноким нетрудоспособным человеком пенсионного возраста. В таком случае статус придется подтвердить документально.

Какие громады Запорожской области вошли в программу

В перечень вошли 14 громад: Вольнянская городская, Запорожская городская, Матвеевская сельская, Михайловская сельская, Широковская сельская, Петро-Михайловская сельская, Комышевахская поселковая, Кушугумская поселковая, Малотокмачанская сельская, Новониколаевская поселковая, Ореховская городская, Преображенская сельская, Степногорская поселковая и Таврическая сельская территориальная громада.

Важное условие: на момент подачи заявления человек должен фактически проживать в одной из этих громад, и территория не должна быть временно оккупированной.

Как оформить выплату

Обратиться можно в Пенсионный фонд, ЦНАП или орган местного самоуправления. Право на помощь будет проверять именно Пенсионный фонд, он же и будет производить выплату. Деньги поступят на банковский счет или наличными через Укрпочту.

Порядок подачи заявления зависит от того, к какой именно программе относится конкретная громада. Подавать заявления сразу по двум программам не нужно — данные заявителей проверят, а каждое домохозяйство в любом случае получит только одну выплату. Поэтому перед обращением стоит уточнить порядок в Пенсионном фонде или местной власти.

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