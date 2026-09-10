Одноразова допомога на опалення у Запорізькій області становить 19 400 гривень на одне домогосподарство. Таку виплату уряд запровадив для найбільш вразливих родин, які мешкають у прифронтових громадах. Загалом гроші мають отримати понад 380 тисяч домогосподарств, у яких проживає близько мільйона людей.

На програму залучили понад 7,4 млрд гривень від міжнародних та українських гуманітарних організацій. Виплати фінансують, зокрема, ЮНІСЕФ, Український Червоний Хрест, УВКБ ООН та інші донори, повідомляє РІА-Південь.

Хто має право на 19 400 гривень

Розмір допомоги однаковий в обох механізмах програми — 19 400 гривень на родину, незалежно від кількості людей у ній та кількості категорій, яким відповідають члени сім'ї. Право на виплату має домогосподарство, у складі якого є хоча б одна людина з визначених категорій.

Йдеться про родини, які отримують: пенсію по інвалідності; житлову субсидію; субсидію на придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива; допомогу на дітей одиноким матерям; допомогу при народженні дитини; допомогу на дітей у багатодітних сім'ях; державну соцдопомогу людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; допомогу людям без права на пенсію та допомогу на догляд; допомогу на проживання ВПО; допомогу на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Окремо виплату можуть оформити ті, хто на момент звернення не отримує відповідну соціальну виплату, але має встановлену інвалідність, належить до багатодітної сім'ї або є самотньою непрацездатною людиною пенсійного віку. У такому разі статус доведеться підтвердити документально.

Які громади Запорізької області увійшли до програми

До переліку потрапили 14 громад: Вільнянська міська, Запорізька міська, Матвіївська сільська, Михайлівська сільська, Широківська сільська, Петро-Михайлівська сільська, Комишуваська селищна, Кушугумська селищна, Малотокмачанська сільська, Новомиколаївська селищна, Оріхівська міська, Преображенська сільська, Степногірська селищна та Таврійська сільська територіальна громада.

Важлива умова: на момент подання заяви людина має фактично проживати в одній із цих громад, і територія не повинна бути тимчасово окупованою.

Як оформити виплату

Звернутися можна до Пенсійного фонду, ЦНАПу або органу місцевого самоврядування. Право на допомогу перевірятиме саме Пенсійний фонд, він же й проводитиме виплату. Гроші надійдуть на банківський рахунок або готівкою через Укрпошту.

Порядок подання заяви залежить від того, до якої саме програми належить конкретна громада. Подавати заяви одразу за двома програмами не потрібно — дані заявників перевірять, а кожне домогосподарство все одно отримає лише одну виплату. Тому перед зверненням варто уточнити порядок у Пенсійному фонді або місцевій владі.

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