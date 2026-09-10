Киевская ОВА совершенствует алгоритм помощи жителям, пострадавшим от вражеских атак. Ежедневно на объектах области работают около 400 специалистов и более 100 единиц техники.

Гуманитарная помощь в Киевской области получит четкий алгоритм реагирования — Киевская областная военная администрация совершенствует систему помощи жителям, пострадавшим в результате российских атак. Этот вопрос обсудили на совещании под председательством начальника Киевской ОВА Тимура Ткаченко.

После каждого вражеского удара одной из главных задач является максимально быстрое оказание помощи людям, которые потеряли жилье, имущество или оказались в сложных обстоятельствах. К реагированию привлечены ГСЧС, Национальная полиция, местная власть, государственные структуры, коммунальные и социальные службы.

Ежедневно на объектах Киевщины работают около 400 специалистов и более 100 единиц техники. Однако опыт войны показывает, что ресурсов на местах иногда недостаточно — особенно после масштабных атак, когда помощь требуется сразу многим семьям.

Дополнительно к помощи готовы присоединяться волонтеры и общественные организации. В то же время, как отметил Тимур Ткаченко, часто у них нет четкого механизма взаимодействия со службами и информации о том, где именно их помощь наиболее необходима.

Для Киевщины планируют использовать опыт, наработанный ранее в Киеве. К работе пригласили координатора Екатерину Рапуту, которая участвовала в создании механизма взаимодействия между государственными структурами, местной властью и волонтерами.

Что изменится для жителей области

Среди следующих шагов — подписание меморандума о сотрудничестве, проведение обучений для представителей общин и внедрение единых алгоритмов гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации. Также готовят поручения председателям районных государственных администраций, общинам и профильным департаментам КОВА.

Главная цель изменений — создать систему, при которой во время чрезвычайной ситуации все привлеченные службы и организации будут четко знать свои задачи. Тогда пострадавшие жители смогут максимально оперативно получить необходимую помощь, а волонтеры — быстро присоединиться именно там, где они нужны.

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