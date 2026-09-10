18-летним украинцам, у которых в приложении «Резерв+» указан статус «военнообязанный», могут отказать в выезде за границу. Юрист объяснил, что безопасное пересечение границы гарантирует не возраст, а оформленная отсрочка.

Мобилизация и выезд за границу для 18-летних юношей зависят не от возраста, а от статуса в воинском учете. Если в приложении «Резерв+» указан статус «военнообязанный», а не «призывник», юношу могут мобилизовать буквально на первом же блокпосту.

О нюансах законодательства рассказал юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE. По его словам, сама по себе отметка о необходимости пройти базовую общевоенную подготовку в системе «Резерв+» не запрещает 18-летним выезжать за границу.

Какой статус блокирует выезд

Проблемы возникают тогда, когда в реестре человек числится как «военнообязанный», а не «призывник». Кроме того, система может показывать примечание, что гражданин является солдатом резерва и должен пройти базовую военную подготовку.

Ключевым условием для пересечения государственной границы юрист называет наличие официально оформленной отсрочки. Статус «военнообязанного» кардинально меняет правовое положение юноши: если он не учится, не имеет бронирования по месту работы или других законных оснований, то подлежит призыву во время мобилизации, несмотря на возраст.

Дело в том, что ваш военно-учетный статус — военнообязанный, а не призывник, поэтому если на момент выезда у вас не будет оформленной отсрочки: учеба, бронирование на работе и т. п., вы подлежите мобилизации, несмотря на ваш возраст.

Отдельно юрист обратил внимание на 18-летних украинцев, которые ранее имели статус «ограниченно годных». В таком случае представители ТЦК и СП имеют полное право направить юношу на прохождение военно-врачебной комиссии из любого уголка Украины.

Как защититься от мобилизации на блокпосту

Чтобы вас не мобилизовали на первом же блокпосту, нужно иметь право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации по основаниям, определенным в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Среди таких оснований — учеба в учебном заведении, бронирование по месту работы, состояние здоровья и другие законные обстоятельства.

Гарантией безопасного пересечения границы является не возраст, а исключительно наличие действующей отсрочки. Юрист также подчеркнул: если пограничники отказывают мужчинам в выезде, которые едут ухаживать за больным отцом, только из-за того, что кто-то из родственников ранее выехал и остался за границей, это незаконно. В таких случаях право на выезд нужно отстаивать через официальные жалобы руководству или иски в суд.

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