18-річним українцям, у яких у застосунку «Резерв+» вказано статус «військовозобов'язаний», можуть відмовити у виїзді за кордон. Юрист пояснив, що безпечний перетин кордону гарантує не вік, а оформлена відстрочка.

Мобілізація та виїзд за кордон для 18-річних юнаків залежать не від віку, а від статусу у військовому обліку. Якщо в застосунку «Резерв+» зазначено статус «військовозобов'язаний», а не «призовник», юнака можуть мобілізувати буквально на першому ж блокпосту.

Про нюанси законодавства розповів юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE. За його словами, сама по собі позначка про необхідність пройти базову загальновійськову підготовку в системі «Резерв+» не забороняє 18-річним виїжджати за кордон.

Який статус блокує виїзд

Проблеми виникають тоді, коли в реєстрі людина обліковується як «військовозобов'язаний», а не «призовник». Крім того, система може показувати примітку, що громадянин є солдатом резерву і має пройти базову військову підготовку.

Ключовою умовою для перетину державного кордону юрист називає наявність офіційно оформленої відстрочки. Статус «військовозобов'язаного» кардинально змінює правове становище юнака: якщо він не навчається, не має бронювання за місцем роботи або інших законних підстав, то підлягає призову під час мобілізації, попри свій вік.

Справа в тому, що ваш військово-обліковий статус — військовозобов'язаний, а не призовник, тому якщо на момент виїзду у вас не буде оформленої відстрочки: навчання, бронювання на роботі тощо, ви підлягаєте мобілізації, попри ваш вік.

Окремо юрист звернув увагу на 18-річних українців, які раніше мали статус «обмежено придатних». У такому разі представники ТЦК та СП мають повне право направити юнака на проходження військово-лікарської комісії з будь-якого куточка України.

Як захиститися від мобілізації на блокпосту

Щоб вас не мобілізували на першому ж блокпосту, потрібно мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації за підставами, визначеними у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Серед таких підстав — навчання в закладі освіти, бронювання за місцем роботи, стан здоров'я та інші законні обставини.

Гарантією безпечного перетину кордону є не вік, а виключно наявність чинної відстрочки. Юрист також наголосив: якщо прикордонники відмовляють чоловікам у виїзді, які їдуть доглядати за хворим батьком, лише через те, що хтось із родичів раніше виїхав і залишився за кордоном, це незаконно. У таких випадках право на виїзд потрібно відстоювати через офіційні скарги керівництву або позови до суду.

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