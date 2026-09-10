Мобілізація та виїзд за кордон для 18-річних юнаків залежать не від віку, а від статусу у військовому обліку. Якщо в застосунку «Резерв+» зазначено статус «військовозобов'язаний», а не «призовник», юнака можуть мобілізувати буквально на першому ж блокпосту.
Про нюанси законодавства розповів юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE. За його словами, сама по собі позначка про необхідність пройти базову загальновійськову підготовку в системі «Резерв+» не забороняє 18-річним виїжджати за кордон.
Який статус блокує виїзд
Проблеми виникають тоді, коли в реєстрі людина обліковується як «військовозобов'язаний», а не «призовник». Крім того, система може показувати примітку, що громадянин є солдатом резерву і має пройти базову військову підготовку.
Ключовою умовою для перетину державного кордону юрист називає наявність офіційно оформленої відстрочки. Статус «військовозобов'язаного» кардинально змінює правове становище юнака: якщо він не навчається, не має бронювання за місцем роботи або інших законних підстав, то підлягає призову під час мобілізації, попри свій вік.
Справа в тому, що ваш військово-обліковий статус — військовозобов'язаний, а не призовник, тому якщо на момент виїзду у вас не буде оформленої відстрочки: навчання, бронювання на роботі тощо, ви підлягаєте мобілізації, попри ваш вік.
Окремо юрист звернув увагу на 18-річних українців, які раніше мали статус «обмежено придатних». У такому разі представники ТЦК та СП мають повне право направити юнака на проходження військово-лікарської комісії з будь-якого куточка України.
Як захиститися від мобілізації на блокпосту
Щоб вас не мобілізували на першому ж блокпосту, потрібно мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації за підставами, визначеними у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Серед таких підстав — навчання в закладі освіти, бронювання за місцем роботи, стан здоров'я та інші законні обставини.
Гарантією безпечного перетину кордону є не вік, а виключно наявність чинної відстрочки. Юрист також наголосив: якщо прикордонники відмовляють чоловікам у виїзді, які їдуть доглядати за хворим батьком, лише через те, що хтось із родичів раніше виїхав і залишився за кордоном, це незаконно. У таких випадках право на виїзд потрібно відстоювати через офіційні скарги керівництву або позови до суду.
Як повідомляла Politeka, мобілізація в Україні: адвокатка пояснила, що ТЦК можуть і чого не мають права робити.
Також Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: у ТЦК пояснили, як правильно оформити відстрочку.