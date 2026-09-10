Млинці за цим рецептом виходять ніжними, шовковистими та практично не рвуться — усе завдяки заварній техніці з гарячим молоком.

Рецепт млинців на молоці ми вже публікували — а ці заварні млинці виходять іще ніжнішими та майже не рвуться завдяки особливій техніці тіста.

Суть секрету — у гарячому молоці, яке додають у вже замішане тісто. Такий спосіб нагадує заварне тісто для профітролів: він прискорює утворення клейковини, тож млинці легше перевертати, а їхня поверхня набуває приємного шовковистого блиску.

Інгредієнти для заварних млинців

3 яйця;

1 столова ложка цукру;

1 чайна ложка солі;

720 мл пахти (сколотин);

приблизно 400 г борошна;

1 чайна ложка соди;

360 мл незбираного молока (киплячого);

60 мл олії.

Як приготувати заварні млинці: покроково

У блендер викладіть яйця, сіль, цукор, пахту та борошно. Збивайте 30–45 секунд, зупиняючись кожні 15 секунд, щоб зішкребти борошно зі стінок.

Окремо змішайте кипляче молоко із содою приблизно 15 секунд, потім влийте гаряче молоко в тісто, безперервно збиваючи (або тримаючи блендер увімкненим).

Додайте олію та збийте ще близько 10 секунд, щоб вона повністю з'єдналася з тістом. Зніміть піну зверху й викиньте її — тісто готове.

Змочіть паперовий рушник олією та протріть ним сковороду — це потрібно зробити лише перед першим млинцем. Розігрійте сковороду на середньому вогні.

Нахиліть сковороду під кутом 45°, вилийте ополоником порцію тіста у формі півмісяця на піднятий бік і швидко покрутіть сковороду, щоб тісто рівномірно вкрило дно.

Коли на поверхні млинця не залишиться вологих місць, підчепіть краї лопаткою, переверніть і смажте ще 30–60 секунд. Готові млинці складайте стопкою один на одного.

Подавайте млинці теплими. Для солодкого варіанта полийте їх згущеним молоком, додайте варення чи вершковий сир; для ситного — загорніть шинку, сир, копчений лосось, яєчню або ковбасу. Тісто можна зберігати в холодильнику до 24–48 годин, а готові млинці — розігрівати в мікрохвильовці.

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