Котировки газа на европейских хабах подскочили до самого высокого уровня более чем за три с половиной года в преддверии отопительного сезона.

Энергетическое перемирие между США и россией остается под большим вопросом, а европейский газ на этом фоне резко подорожал — котировки поднялись до самого высокого уровня более чем за три с половиной года. Об этом сообщает издание «Первый бизнесовый».

Скачок стоимости голубого топлива стал следствием сочетания сразу нескольких факторов. Среди главных — геополитические риски, сокращение объемов поставок и повышенный спрос в преддверии холодного сезона.

По данным ведущих европейских хабов, цена росла на фоне перебоев в работе отдельных LNG-терминалов, уменьшения импорта и неопределенности относительно стабильности поставок в ближайшие месяцы. Дополнительное давление на котировки создает промышленность, которая после летнего спада наращивает потребление энергоресурсов.

Что будет с ценами дальше

По оценке издания «Первый бизнесовый», газовый рынок входит в период повышенной волатильности. Если погодные условия ухудшатся или появятся новые логистические ограничения, котировки могут продолжить рост, что напрямую повлияет на стоимость электроэнергии и отопления для домохозяйств в странах ЕС.

По прогнозу издания «Первый бизнесовый», напряженная ситуация на газовом рынке сохранится как минимум до конца года.

Почему это касается Украины

Украинский газовый рынок интегрирован в европейский: страна импортирует голубое топливо из государств ЕС, поэтому подорожание газа на европейских хабах способно сказаться на стоимости импорта и себестоимости тепла и электроэнергии внутри страны.

Что это значит для платежек

Прямого повышения тарифов для украинских домохозяйств пока не объявляли. Однако рост цен на газ в Европе повышает стоимость импорта топлива, которое Украина использует для прохождения зимнего сезона, поэтому риск подорожания тепла и электроэнергии в зимние месяцы сохраняется.

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